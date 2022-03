A los 52 años, Natalia Lobo se casó por primera vez

"Hoy hace cinco años que nos encontramos, aquel mediodía de otoño. Los dos estábamos bastantes tristes y bastantes golpeados", contó en una oportunidad la ex modelo, sobre los inicios de la relación con Ariel.

Luego se fueron de viaje juntos y se volvieron inseparables, ya llevan 4 años juntos. En el 2020 comenzaron a convivir por la pandemia de coronavirus y se llevaron tan bien que él le propuso casamiento y ella dijo que sí.

natalia-lobo.jpg La boda de Natalia Lobo

Natalia Lobo, a tres meses de haber sido adoptada: "Estoy más sensible y vulnerable que nunca"

En octubre pasado, la actriz Natalia Lobo dejó de usar ese nombre solo en el plano artístico sino que también comenzó a usarlo en todo los ámbitos de la vida.

Natalia tenía el apellido de su padre biológico, Sarraute, quien se fue a vivir al exterior durante el último proceso militar y la dejó al cuidado de un amigo, Martín.

A los 50, Lobo puede gritar a los cuatro vientos el apellido que ama porque fue adoptada ante la ley por el hombre que la acompañó a lo largo de su vida.

“Mi padre biológico conoció a mi papá del corazón y me dijo que iba a ser mejor padre que él, la verdad es que tenía razón. Igualmente, tampoco fue fácil para mi padre biológico, ya que se tuvo que escapar de la Argentina en la Dictadura”, contó Natalia.

“Mi padre biológico vive en España, no tengo comunicación con él y no sabe lo de la adopción. Pero él eligió ese camino, yo no me enojo con él y no debería él enojarse conmigo. Tu familia es la que está”, agregó conmovida.