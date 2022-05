A los 56 años, Gladys la Bomba Tucumana reveló el secreto de cómo logró perder 20 kilos

La Bomba entonces, reveló la rutina que hace para lograr verse tan bien: “Hago cinta con unos chalecos de body factory que tienen electrodos. Eso es más para cuidarme el físico y mantenerme, porque para bajar, lo que me dio resultado fue la dieta”.

Así mismo, la rubia indicó que no es solo entrenar y comer bien sino “ser constante”. “Hay que ser muy constante y tener ganas de estar mejor. Yo tenía ganas de verme mejor, no de gordita como estaba. Y bajé un montón de kilos con esfuerzo y sacrificio. Y lo sigo haciendo todos los días”, indicó.

“Estoy más linda que nunca”, se auto piropeó Gladys que demostró que no importa la edad para cambiar los hábitos y sentirse mejor.

Dalila aniquiló a La Bomba Tucumana: "Hace 40 años que canta La pollera amarilla"

De invitada en LAM, la cantante Dalila blanqueó su enemistad con Gladys La Bomba Tucumana. "Somos dos totalmente diferentes, gracias a Dios", expresó al referirse a la intérprete de La pollera amarilla.

Pero eso no fue todo. Dalila criticó, además, el perfil mediático de su colega. "No me gustó el personaje que se comió en su momento, que hablaba de todo el mundo", añadió.

Pía Shaw aprovechó la oportunidad y le preguntó a la invitada si ella había bajado a Gladys de un concierto.

Ante la consulta de la angelita, Dalila contó su verdad sobre ese rumor. "Los productores tienen la opción de elegir. Me eligieron a mí y la bajaron a ella. Después ella hizo varios shows, pero me hizo problema a mí por un lugar", explicó la cantante de cumbia.