A Stefy Xipolitakis le prohibieron el ingreso a una pileta de Qatar por ir con una malla escotada: el video

Stefy Xipolitakis 11.jpg

Es por eso que esta mañana, la hermana de Vicky decidió tomarse un día de relax, por lo que visitó un spa. Pero a la hora de querer meterse en la pileta del lugar se quedó con las ganas, por no cumplir con el código de vestimenta de ese país exigido a las mujeres a la hora de mostrarse en público.

"Che me vine a este lugar y me dijeron: '¿Te trajiste la malla para meterte?'", comentó Stefy desde sus stories de Intagram. Y ella misma respondió: "'No, pero mirá, clavé este body...'. Noooo, me sacaron cagando". Si bien la griega tenía una camiseta oficial de la Selección Argentina y un jean, debajo llevaba una malla enteriza blanca y cavada al extremo.

Stefy Xipolitakis body .jpg

Así, en otra historia virtual Xipolitakis le pregunta a una empleada del spa "¿Cómo miércoles me tengo que poner para entrar a la pileta?", al tiempo que la mujer le explica en inglés que debía vestir una malla que le cubriera el torso, los hombros y la cola. Algo así como un short.

Fue allí que Stefy Xipolitakis volvió a levantarse la remera, mostrándole su sensual y cavada malla a la empleada, pero ésta riéndose disparó sombrada: "¡¡¡No, eso no está permitido!!!". "La cagué toda, olvidate, afuera", concluyó con pícara Xipolitakis.

Vicky y Stefy Xipolitakis grabaron una canción con su familia sobre el Coronavirus

Allá por 2020, cuando se desató la pandemia mundial, Vicky y Stefy Xipolitakis grabaron una canción junto a toda su familia sobre el Coronavirus. Las mediáticas nuclearon a los suyos para dar un mensaje de concientización con música sobre los cuidados para prevenir el contagio del virus que se convirtió en pandemia.

Las hermanas mediáticas crearon así un tema en el que resaltaron los principales recaudos que hay que tomar para evitar la propagación del COVID-19.

"Juntos podemos lograrlo.... Yo me quedo en casa; vos tmb #quedateencasa. Con amor... Familia Xipolitakis - Papá, Mamá @vxipolitakisok @nicoxipolitakis @elruso22. Gracias @alferdez por lo que estas haciendo por los argentinos #orgullo #argentina ", describió Stefy para presentar el tema.