Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, muy acaramelados en un boliche: la foto que encendió las redes

Mientras tanto, Chechu Bonelli continúa enfocada en sus proyectos personales y deportivos, manteniéndose activa en redes y rodeada del cariño de sus amigas.

gossipeame ivana

dario e ivana gossipeame

¿Cómo reaccionó Chechu Bonelli al ver la foto de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras?

Durante el mes de julio se hizo público que Chechu Bonelli y Darío Cvitanich habían puesto fin a su relación tras 14 años de pareja y tres hijas en común: Lupe, Carmela y Amelia. Una de las señales más claras de la ruptura fue el paso que dio el exfutbolista al abandonar la casa familiar.

La separación, luego de aquel casamiento celebrado en diciembre de 2014, generó un fuerte impacto mediático. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a circular versiones que lo vinculaban sentimentalmente con una figura del mundo del espectáculo.

Después de un período de silencio, Darío Cvitanich oficializó su vínculo con la modelo Ivana Figueiras al compartir una imagen en Instagram donde se los ve sonrientes, relajados en un sillón. En la publicación, la etiquetó y acompañó la escena con el tema “El Nudo” de Callejeros. Más tarde, la llevó al estadio de Banfield para presenciar un partido del club que lo vio nacer como jugador y donde aún conserva el cariño de los hinchas. "Conociendo nuevos horizontes", indicó Ivana.

Con la relación ya confirmada, Chechu Bonelli reaccionó desde sus redes sociales con una actitud desafiante, refugiándose en el deporte y el respaldo de sus amigas más cercanas.

"Hoy se vuelve...", indicó Chechu Bonelli junto a una imagen en la que aparece lista para jugar un partido de hockey, vestida con indumentaria deportiva y una expresión seria en su rostro.

Al finalizar el encuentro, la periodista compartió un mensaje cargado de emoción y con tono de desahogo, acompañado por la canción “What a Wonderful World” en la versión de Joey Ramone.

"Las que están, las que bancan, las que se preocupan, las que arengan, equipo en todo sentido! Las quiero chicas!", expresó Chechu Bonelli agradeciendo el apoyo del equipo. Y agregó contundente: "¡Y mi DT un hombre con todas las letras! ¡Gracias Gus!".

Cvitanich con Figueiras

chechu bonelli reaccion foto dario cvitanich ivana figueiras