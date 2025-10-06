A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
APASIONADOS

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich, muy acaramelados en un boliche: la foto que encendió las redes

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich ya no se esconden. Pochi de Gossipeame compartió una imagen íntima de la pareja en un boliche, abrazados y muy cariñosos.

6 oct 2025, 19:16
ivana y dario 3
ivana y dario 3

Hace dos semanas, el exmarido de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich, compartió en sus redes sociales una foto con Ivana Figueiras confirmando su romance. La publicación, que incluyó una canción de Callejeros, marcó el inicio oficial de su nueva etapa sentimental tras su separación de la periodista y modelo.

Ahora, Marcia Frisciotti, creadora de la cuenta de Instagram Gossipeame, mostró que Cvitanich le puso un like a su chica dejando en claro que ya no ocultan las muestras de amor en las redes. "Ya se le anima al like", escribió la comunicadora.

Leé también

El especial lugar que Darío Cvitanich eligió para su primera cita pública con Ivana Figueiras

El especial lugar que Darío Cvitanich eligió para su primera cita pública con Ivana Figueiras

Además, Marcia compartió foto de Darío Cvitanich e Ivana Figueras abrazados en un boliche y contó: “El finde estuvieron en Moscú, re acaramelados”.

La imagen los muestra en una actitud muy cercana, disfrutando de la noche porteña. La relación entre el exfutbolista y la modelo parece consolidarse rápidamente, con gestos públicos que reflejan complicidad y afecto.

Mientras tanto, Chechu Bonelli continúa enfocada en sus proyectos personales y deportivos, manteniéndose activa en redes y rodeada del cariño de sus amigas.

gossipeame ivana
dario e ivana gossipeame

¿Cómo reaccionó Chechu Bonelli al ver la foto de Darío Cvitanich con Ivana Figueiras?

Durante el mes de julio se hizo público que Chechu Bonelli y Darío Cvitanich habían puesto fin a su relación tras 14 años de pareja y tres hijas en común: Lupe, Carmela y Amelia. Una de las señales más claras de la ruptura fue el paso que dio el exfutbolista al abandonar la casa familiar.

La separación, luego de aquel casamiento celebrado en diciembre de 2014, generó un fuerte impacto mediático. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a circular versiones que lo vinculaban sentimentalmente con una figura del mundo del espectáculo.

Después de un período de silencio, Darío Cvitanich oficializó su vínculo con la modelo Ivana Figueiras al compartir una imagen en Instagram donde se los ve sonrientes, relajados en un sillón. En la publicación, la etiquetó y acompañó la escena con el tema “El Nudo” de Callejeros. Más tarde, la llevó al estadio de Banfield para presenciar un partido del club que lo vio nacer como jugador y donde aún conserva el cariño de los hinchas. "Conociendo nuevos horizontes", indicó Ivana.

Con la relación ya confirmada, Chechu Bonelli reaccionó desde sus redes sociales con una actitud desafiante, refugiándose en el deporte y el respaldo de sus amigas más cercanas.

"Hoy se vuelve...", indicó Chechu Bonelli junto a una imagen en la que aparece lista para jugar un partido de hockey, vestida con indumentaria deportiva y una expresión seria en su rostro.

Al finalizar el encuentro, la periodista compartió un mensaje cargado de emoción y con tono de desahogo, acompañado por la canción “What a Wonderful World” en la versión de Joey Ramone.

"Las que están, las que bancan, las que se preocupan, las que arengan, equipo en todo sentido! Las quiero chicas!", expresó Chechu Bonelli agradeciendo el apoyo del equipo. Y agregó contundente: "¡Y mi DT un hombre con todas las letras! ¡Gracias Gus!".

Cvitanich con Figueiras

chechu bonelli reaccion foto dario cvitanich ivana figueiras
chechu bonelli reaccion foto dario cvitanich ivana figueiras 2

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Darío Cvitanich Ivana Figueiras

Lo más visto