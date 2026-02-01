A24 recargada: con figuras de primer nivel, así será la programación a partir de este 2 de febrero

Nicolás Wiñazki Y Santiago Fioritti Nicolás Wiñazki Y Santiago Fioritti en Wifi 24.

A las 20:00, Rossi ofrecerá su estilo incisivo y una mirada crítica sobre la actualidad. Más tarde, a las 21:00, Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, junto a Cecilia Boufflet, aportarán un análisis profundo de la coyuntura.

Desde el lunes 9 de febrero, Sergio Lapegüe vuelve a encender las noches de las noticias. Desde las 22:00, tendrá a su cargo el cierre de la intensa jornada informativa. Y a las 23:00 será el turno de Baby Etchecopar, con su estilo característico.

Sergio Lapegüe 1 Sergio Lapegüe llega a A24 con Noche de Noticias.

LA PROGRAMACIÓN DE A24 DE LUNES A VIERNES, A PARTIR DE FEBRERO

ANTONIO LAJE – OTRA MAÑANA (06:00 a 10:00)

LUIS NOVARESIO – BUEN DÍA A24 (10:00 a 13:00)

MARINA CALABRÓ y FACUNDO PASTOR – ARRANCA LA TARDE (13:00 a 14:30)

HORACIO CABAK – AGENDA A24 (14:30 a 16:00)

IGNACIO ORTELLI – HORA CRÍTICA (16:00 a 17:00)

PABLO ROSSI – H17 (17:00 a 18:00)

EDUARDO FEINMANN – EL NOTICIERO DE A24 (18:00 a 20:00)

PABLO ROSSI – H20 (20:00 a 21:00)

NICOLÁS WIÑAZKI Y SANTIAGO FIORITTI – WIFI 24 (21:00 a 22:00)

SERGIO LAPEGÜE - NOCHE DE NOTICIAS (22:00 A 23:00)

BABY ETCHECOPAR – BASTA BABY (23:00 a 24:00)