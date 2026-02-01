Ángel de Brito dejó al descubierto una interna que incomoda a Florencia de la V
Nada parece estar del todo firme puertas adentro. Ángel de Brito dio a conocer una situación delicada que atraviesa Florencia de la V y encendió todas las alarmas. ¿Qué pasó?
1 feb 2026, 19:23
El arranque de año viene complicado para Florencia de la V, que atraviesa semanas de tensión puertas adentro de Los profesionales de siempre (El Nueve). La situación fue expuesta por Ángel de Brito, quien dio detalles del delicado momento que vive el ciclo.
Según explicó el conductor de LAM (América TV), el programa no logró sostener, en este 2026, el desempeño que había mostrado el año pasado, lo que activó una serie de movimientos internos tanto en la producción como en el panel. La intención es clara: intentar revertir números que hoy no acompañan.
Uno de los primeros cambios tuvo que ver con la salida de Josefina Pouso, quien decidió dejar el ciclo para regresar a América TV y sumarse a Desayuno americano. Al respecto, de Brito fue categórico y aclaró: “No la despidieron al aire”, dejando entrever que la decisión generó ruido interno.
Pero no fue la única baja. El periodista también contó que “corrieron a Fede Flowers”, aunque evitó profundizar en los motivos detrás de su salida.
Con ese escenario, la producción salió a buscar figuras con peso en el ambiente del espectáculo para reforzar el equipo. Sin embargo, la apuesta no prosperó. “Convocaron a Santiago Riva Roy y a Nancy Duré, pero finalmente no aceptaron”, reveló el conductor.
El panorama se completa con más cambios estructurales que alimentan la incertidumbre. “Los números están bajos. Flor se queja al aire. El productor ejecutivo, Lucho Fryszberg, renunció y el lunes comienza otro Lucho”, remató Ángel de Brito, dejando en evidencia que la calma está lejos de llegar al programa.
Cuál fue el terrible comentario de Maxi López sobre Florencia de la V que causó un gran repudio
Semanas atrás, MaxiLópez realizó un comentario que generó enorme revuelo este jueves al aire en el programa streaming Sería Increible de Olga donde se refirió de manera polémica a la conductora Flor de la V.
Fue cuando la conductora Nati Jota le preguntó a quién le prefería dar un pico mientras en la imagen en pantalla estaba la de un festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona con la camiseta de Boca dándose su clásico piquito.
"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", le planteó la conductora al aire a su compañero. "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo", respondió el ex de Wanda Nara después de pensar unos segundos.
"¡Nooo me mato! No es por ahí Maxi. No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. Es una mujer y le mandamos un saludo", lo corrigió al instante Nati Jota. "¿Cómo se llama ahora?", repreguntó Maxi. "Flor de la V pero es una mujer", le marcó Nati Jota. "O la señora Vega", agregó Toto Kirzner.
Maxi López en tanto quedó con sus brazos en alto un tanto descolocado ante la corrección que le hizo la conductora por su comentario, el cual se replicó rápidamente en las redes sociales generando una enorme polémica y repudio a sus dichos.
El ex futbolista ya venía de otra reciente polémica cuando confesó que obligó a su esposa Daniela Christiansson a adelantar el parto de su hijo Lando, que nació por cesárea el 31 de diciembre, cuando la idea original de la modelo sueca era tenerlo por parto natural.
Días pasados, el ex futbolista confirmó al aire en el streaming la charla privada que tuvo con Wanda Nara donde ella misma le confirmó la separación de Martín Migueles cuando salían los primeros rumores de final de relación.