Ángel de Brito dejó al descubierto una interna que incomoda a Florencia de la V

Con ese escenario, la producción salió a buscar figuras con peso en el ambiente del espectáculo para reforzar el equipo. Sin embargo, la apuesta no prosperó. “Convocaron a Santiago Riva Roy y a Nancy Duré, pero finalmente no aceptaron”, reveló el conductor.

El panorama se completa con más cambios estructurales que alimentan la incertidumbre. “Los números están bajos. Flor se queja al aire. El productor ejecutivo, Lucho Fryszberg, renunció y el lunes comienza otro Lucho”, remató Ángel de Brito, dejando en evidencia que la calma está lejos de llegar al programa.

Post de Ángel de Brito sobre Flor de la V

Cuál fue el terrible comentario de Maxi López sobre Florencia de la V que causó un gran repudio

Semanas atrás, Maxi López realizó un comentario que generó enorme revuelo este jueves al aire en el programa streaming Sería Increible de Olga donde se refirió de manera polémica a la conductora Flor de la V.

Fue cuando la conductora Nati Jota le preguntó a quién le prefería dar un pico mientras en la imagen en pantalla estaba la de un festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona con la camiseta de Boca dándose su clásico piquito.

"¿A quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón", le planteó la conductora al aire a su compañero. "No sería solo masculino, tendría que ser... A Florencia de la Vega, por ejemplo", respondió el ex de Wanda Nara después de pensar unos segundos.

"¡Nooo me mato! No es por ahí Maxi. No es De la Vega, es una mujer Florencia de la V. Es una mujer y le mandamos un saludo", lo corrigió al instante Nati Jota. "¿Cómo se llama ahora?", repreguntó Maxi. "Flor de la V pero es una mujer", le marcó Nati Jota. "O la señora Vega", agregó Toto Kirzner.

Maxi López en tanto quedó con sus brazos en alto un tanto descolocado ante la corrección que le hizo la conductora por su comentario, el cual se replicó rápidamente en las redes sociales generando una enorme polémica y repudio a sus dichos.

El ex futbolista ya venía de otra reciente polémica cuando confesó que obligó a su esposa Daniela Christiansson a adelantar el parto de su hijo Lando, que nació por cesárea el 31 de diciembre, cuando la idea original de la modelo sueca era tenerlo por parto natural.

Días pasados, el ex futbolista confirmó al aire en el streaming la charla privada que tuvo con Wanda Nara donde ella misma le confirmó la separación de Martín Migueles cuando salían los primeros rumores de final de relación.