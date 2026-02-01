Griselda Siciliani explotó con Luciano Castro después del pasacalles en su casa: "Está re..."
Lo que parecía un gesto romántico terminó generando el efecto contrario. Un pasacalles inesperado de Luciano Castro volvió a exponer la intimidad de Griselda Siciliani y desató una reacción que nadie esperaba.
El escándalo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro sumó un nuevo y explosivo capítulo cuando, en plena crisis sentimental, apareció un pasacalles en la cuadra donde vive la actriz. El mensaje, firmado por el actor y cargado de romanticismo, lejos estuvo de generar un acercamiento y terminó provocando el efecto contrario.
La separación todavía estaba caliente y, cuando parecía que ambos intentaban tomar distancia del ruido mediático tras la filtración de las infidelidades, este gesto inesperado volvió a exponer la intimidad de la pareja. El cartel decía: “Te amo Griselda, hasta el final, te extraño mucho. Luciano”, y en cuestión de minutos se viralizó en redes sociales, reavivando memes, debates y especulaciones.
Según contó Paula Varela en Intrusos (América TV), la reacción de Siciliani fue contundente y marcó un quiebre definitivo. “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. Lo que me decía es ‘no es el cuerno en sí’, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa. Tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta”, reveló la periodista tras hablar con la actriz.
El tema también explotó en Implacables, donde Lola Cordero aportó información clave sobre el presente de Siciliani, quien regresó hace pocos días a Buenos Aires para enfocarse en sus compromisos laborales y evitar hablar de su vida privada.
“Yo les digo que Griselda el lunes arrancó la filmación de la película ‘Felicidades’, subió fotos estudiando la letra y ella, en realidad, ahora está absolutamente concentrada en ese rodaje”, explicó la periodista. Sin embargo, dejó en claro que el pasacalles no fue tomado como un gesto romántico.
“¡A él no quiere verlo más! Lo único que hizo, durante esta semana, fue no soltarle la mano para no dejarlo muy pagando, porque algo de cariño hay. Pero están separados, ella le dijo que es una actriz y no tiene por qué estar teniendo esta exposición”, sentenció Cordero.
Por último, la panelista sumó un dato que encendió aún más la polémica. “Pero además acá lo que pasó es que el viernes Sabrina Rojas dijo que ella cree que van a volver, porque Luciano cuando se manda una cagada, después quiere volver, por eso lo del pasacalles también fue relacionado. Pero, si somos muy malpensados, podría ser una empresa de pasacalles que se quiso subir”.
Mientras crecen las dudas sobre el verdadero origen del cartel, lo único claro es que Griselda Siciliani busca cerrar este capítulo y concentrarse de lleno en su carrera, lejos del ruido y de una exposición que nunca quiso.
Qué predicción hizo Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro
Griselda Siciliani confirmó que se separó de Luciano Castro después del escándalo por una infidelidad. Si algo faltaba era la opinión de Sabrina Rojas, expareja del actor y madre de sus hijos, Esperanza y Fausto.
Al aire de SQP (América TV), la conductora, que reemplaza a Yanina Latorre durante sus vacaciones, se metió de lleno en el tema y predijo qué pasará. “Para mí van a volver. El gordo lo va a lograr. Para mí vuelven”, arrojó.
“Él siempre quiere volver. Le gusta el desafío, como esa novela”, sumó la modelo. Por otro lado, se mostró empática con Siciliani: “Me pongo en el lugar de Griselda de no querer hablar más de su vida privada y también que te pregunten. Hay un momento que ya no sabés que hacer. Entiendo que no quiere hablar más, pero llega un momento de ‘bueno, sí, te contesto’”.
Por último, Sabrina se puso del lado de Castro: “Lo único que no entiendo es que Griselda le dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático, pero de lo mediático él no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.