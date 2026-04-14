Acusan a Luana de hacer trampa en Gran Hermano y piden urgente revisar las cámaras: "Se había..."

Gran Hermano (Telefe) quedó nuevamente en el ojo de la tormenta de los televidentes e internautas, luego de una jugada de Luana en la prueba del líder donde se la acusó de haber hecho trampa.
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Luana Fernández quedó nuevamente involucrada en un escándalo en Gran Hermano, luego de que la acusaran de hacer trampa en plena competencia.
Gran Hermano (Telefe) quedó nuevamente en el ojo de la tormenta de los televidentes e internautas, luego de una jugada de Luana en la prueba del líder donde se la acusó de haber hecho trampa.
Mientras transcurría el desafío —en el que los participantes debían apilar cubos dentro de un tiempo determinado—, todo parecía desarrollarse con normalidad hasta que un detalle encendió la polémica. En los clips que comenzaron a circular en redes, y que rápidamente se volvieron virales, muchos usuarios aseguraron que la participante habría completado la prueba fuera de tiempo, aunque de todos modos fue habilitada para pasar de ronda.
A partir de ese momento, el debate se instaló con fuerza: algunos sostienen que se trató de un error de producción o de interpretación de las reglas, mientras que otros apuntan directamente a una ventaja indebida. Pepe Ochoa, notó esa irregularidad y la escribió en su cuenta de X, junto al video del momento: "Che, pero Luana se re pasó".
Otro usuario informó sobre la irregularidad y el pedido de los televidentes: "Luana finalizó la prueba del líder cuando ya se había terminado el tiempo e igualmente clasificó a la semifinal. Fans de Gran Hermano piden que se revean las cámaras".
Lo cierto es que el reality vuelve a sacudirse y la polémica pone en jaque la transparencia del juego, un tema sensible que cada temporada genera debate entre los seguidores.
Luana Fernández volvió a quedar en el centro de la escena en Gran Hermano (Telefe) tras protagonizar una reacción inesperada al ver en pantalla a Fabio Agostini. El momento se dio en plena gala, cuando Santiago del Moro anunciaba que el español sería el elegido para ingresar a la casa en el marco del intercambio con Solange, quien viajará a México para sumarse a La casa de los famosos.
La participante no pudo disimular el impacto al ver al modelo, de imponente presencia, que pronto cruzará la puerta de la casa. En cuestión de segundos, su expresión pasó de la sorpresa absoluta a un desconcierto que no tardó en llamar la atención de todos, generando risas, comentarios y miradas cómplices entre sus compañeros.
En medio de ese clima, se escucharon las voces del resto intentando entender lo que pasaba: "Se nos fue Luana" y el conductor preguntó: " ¿Qué pasa Luana?", siguiendo el juego que se había generado en la casa.
Cabe recordar que Fernández viene consolidándose como una de las figuras más comentadas de la edición, tanto por su exposición personal —marcada por el cruce con su expareja en vivo— como por el vínculo que construyó con Zunino, con quien desde el inicio quedó en evidencia una tensión especial.