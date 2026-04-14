Acusan a Luana de hacer trampa en Gran Hermano y piden urgente revisar las cámaras: "Se había..."

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Lo cierto es que el reality vuelve a sacudirse y la polémica pone en jaque la transparencia del juego, un tema sensible que cada temporada genera debate entre los seguidores.

Cómo reaccionó Luana a la entrada de Fabio en Gran Hermano

Luana Fernández volvió a quedar en el centro de la escena en Gran Hermano (Telefe) tras protagonizar una reacción inesperada al ver en pantalla a Fabio Agostini. El momento se dio en plena gala, cuando Santiago del Moro anunciaba que el español sería el elegido para ingresar a la casa en el marco del intercambio con Solange, quien viajará a México para sumarse a La casa de los famosos.

La participante no pudo disimular el impacto al ver al modelo, de imponente presencia, que pronto cruzará la puerta de la casa. En cuestión de segundos, su expresión pasó de la sorpresa absoluta a un desconcierto que no tardó en llamar la atención de todos, generando risas, comentarios y miradas cómplices entre sus compañeros.

En medio de ese clima, se escucharon las voces del resto intentando entender lo que pasaba: "Se nos fue Luana" y el conductor preguntó: " ¿Qué pasa Luana?", siguiendo el juego que se había generado en la casa.

Cabe recordar que Fernández viene consolidándose como una de las figuras más comentadas de la edición, tanto por su exposición personal —marcada por el cruce con su expareja en vivo— como por el vínculo que construyó con Zunino, con quien desde el inicio quedó en evidencia una tensión especial.