Adrián Pallares reveló la frase de Rodrigo Lussich por la cual peligró su amistad

“En el espectáculo que hacemos, le cuento a la gente que yo no quería ser amigo de él, pero nos encontramos en un trabajo. Cuando me le acerqué, me dijo: ‘Vos y yo, nunca, pero nunca vamos a ser amigos’”, reveló Pallares.

El conductor de El Trece mencionó que, a partir de ese momento, sucedió todo lo contrario. "El remate lo contamos en nuestro espectáculo teatral, donde explicamos cómo nos conocimos", sumó.

En el programa de Net TV pasaron un video que grabó especialmente Lussich para Pallares: "Un cariño especial para mi amigo, mi hermano, mi socio especial. Él le pone resistencia a este tipo de notas más íntimas, pero es alguien que tiene sensibilidad y un montón de historias para contar".

"Además, tiene una memoria increíble: sabe de cine, de tele, teatro... seguro que van a poder charlar de un montón de cosas. Él siempre dice que yo soy una persona copada o la mejor persona para hacer tele, pero él es muy generoso conmigo. Por eso quiero aprovechar para decir que no podría conducir en dupla con nadie que no sea Adrián, hacemos teatro juntos. Somos amigos, somos familia. Es un cable a tierra, es un amigo entrañable, es incondicional y todo es mutuo. Para mí es toda la ganancia", completó.

Después del video de su colega, Pallares destacó que los une un vínculo familiar. "La palabra es esa: familia. Él forma parte de mi vida familiar. No tengo dudas de que es la persona para trabajar en dupla. Nunca ensayamos, son mínimos los detalles que nos hemos dicho como punto de partida Nos entendemos con la mirada, de verdad", cerró.

La reacción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la salida de Virginia Gallardo de su programa

Esta semana se conoció que Virginia Gallardo no seguirá como integrante del panel de Socios del espectáculo, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. “Me voy. Habrá cambios en el programa. Me voy en dos semanas, el 15″, confirmó la rubia en diálogo con LAM.

Este miércoles, Gallardo se tomó unos minutos en el ciclo para hablar de su salida. "La realidad es que hemos cambiado de programas de tele, de obras de teatro... a mí no me duele. Lo entiendo más que nadie. Así funciona la tele", afirmó.

"Respeto a mis conductores, a mis productores, a todos. A ustedes los quiero, los admiro, los respecto y les deseo lo mejor. De las chicas, aprendo... como aprender de todos los periodistas de espectáculos, con los que vengo trabajando hace tres años", agregó.

Virginia destacó que dio su mayor esfuerzo para lucirse. "Sé que traté de darlo todo. Y lo hice de la mejor manera", remarcó la panelista.

Los conductores de Socios del espectáculo también se pronunciaron tras las palabras de su compañera. "Si hay alguien que quiere este programa es Virginia. Lo diste todo. Sos parte de este equipo. Cuando nos fuimos de América, nosotros nos queríamos traer a todo el equipo de Intrusos y casi nos cortan la cabeza. En el verano, Vir vino a reemplazar a las chicas y, anduvo tan bien, que se quedó todo el año", expresó Adrián Pallares.

"Para que se entienda no hay un despedido. Es un recambio lógico como ocurren en toda la televisión. Se fue Luli (Fernández) en el verano y ahí vino la oportunidad de efectivizar a Virginia. El afecto que nosotros tenemos y la onda que ella tiene no se discute. Vamos a volver a trabajar en cualquier momento", remató Rodrigo Lussich.