La contundente respuesta de Javier Milei a Adrián Suar por las críticas a la Ley Ómnibus 

El presidente Javier Milei cruzó de manera tajante a Adrián Suar y, a su vez, volvió a criticar al cine al afirmar que el Estado no va a financiar “películas que no ve nadie”. En ese marco, el mandatario indicó: “Si no hay plata, hay que elegir entre dársela a actores de cierto sector político o darle de comer a la gente”.