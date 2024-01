La feroz crítica de Natalia Oreiro a Javier Milei por la Ley Ómnibus: "No son privilegios..."

"SAGAI protege los derechos de Propiedad intelectual de miles de artistas. Sagai no recibe ningún aporte económico del Estado. La acción social de SAGAI acompaña y protege a socios y socias", comenzaron diciendo los actores en el video.

"¿Por qué destruir algo que funciona bien? El mundo nos reconoce por nuestro cine, nuestro teatro y nuestra música. Nuestra industria cultural es superavitaria", agregó Cáceres.

Acto seguido, el Puma Goity y Maite Lanata expresaron: "Señores legisladores les pedimos que retiren el artículo 350 del capítulo II y el capítulo III referido a Cultura".

Al final del video, Natalia Oreiro culminó contundente y subrayó: "No son privilegios, son derechos".

La contundente respuesta de Javier Milei a Adrián Suar por las críticas a la Ley Ómnibus

El presidente Javier Milei cruzó de manera tajante a Adrián Suar y, a su vez, volvió a criticar al cine al afirmar que el Estado no va a financiar “películas que no ve nadie”. En ese marco, el mandatario indicó: “Si no hay plata, hay que elegir entre dársela a actores de cierto sector político o darle de comer a la gente”.

De este modo, Milei respondió a los dichos de Suar, que criticó la Ley Ómnibus presentada por el Ejecutivo en el Congreso. El productor sostuvo también que si se aprueba, afectará negativamente el financiamiento de la cultura y el cine argentino.

"O ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie pero para mantener el alto nivel de vida de ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, dijo Milei en una entrevista en la radio Rock and Pop.

Sus declaraciones se dieron esta mañana donde apuntó contra lo dicho por Suar, quien este fin de semana criticó la Ley Ómnibus que presentó el mandatario en el Congreso y que en uno de sus artículos incluye una reducción del financiamiento a las políticas de fomento al cine, dispone el cierre del Instituto Nacional del Teatro y también una modificación del sistema de asignación de recursos del Instituto Nacional de la Música, entre otras medidas contra la cultura nacional.

En detalle, el productor afirmó que espera que “la ley no salga” porque “le falta reflexión y debate”. Sostuvo que “se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada y que solo tiene un valor tangible desde lo económico”. Y agregó: “Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos, veo que es una mirada que entristece, empobrece”.

En ese sentido, Suar remarcó: “También espero que cuando informan cómo es el funcionamiento de todos esos lugares, que lo expliquen bien. Las pocas veces que tuve la posibilidad de encontrarme con gente de la política para hablar de la cultura, no entienden nada. La cultura en este país tiene identidad y esa identidad es la que mostrás al mundo”.

Ante esto, el Presidente también criticó la mesa de Mirtha Legrand, programa en el que participó en diversas ocasiones y donde también presentó su noviazgo con la imitadora Fátima Florez. “Vos podés discrepar, pero no mentirle a la gente. En esa mesa viven de privilegio, en esa mesa no están los desnutridos”, arrojó Milei.