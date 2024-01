Adrián Suar, en medio del estreno de su nueva película: "Siempre la vida tiene un Jaque Mate"

Jaque Mate se rodó entre marzo y abril del 2023 en Buenos Aires y la provincia de Mendoza, más precisamente en Potrerillos, Valle de Uco y Tunuyán. ¿De qué trata? Un agente secreto internacional retirado hace años luego un traumático suceso, se ve obligado a volver a la acción cuando un operativo comando secuestra a su sobrina y lo obliga a robar una preciada fórmula científica como parte del rescate.

Acompañan a Suar en los papeles protagónicos la actriz española Maggie Civantos, el comediante mexicano José Eduardo Derbez, y el actor israelí Tsahi Halevi. Completan el elenco principal Mike Amigorena, Charo López, Benjamín Amadeo, Mariel Fernández y Diego Cremonesi. La película, surgida de una idea original de Suar, fue escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco.

"Me gusta mucho la peli, me divierte y entretiene. La vi muchas veces. Es una película de acción, es una película grande con un gran elenco así que hay muchas expectativas. Pero estoy muy tranquilo porque me gusta mucho lo que hicimos. Hace mucho que no se hace este tipo de películas en Argentina y es difícil hacer cine en nuestro país. Es importante apoyar al cine argentino, hay directores nuevos que hacen cine divino y se ve que empujan y ganan premios... Eso hace crecer a la industria", señaló Suar en diálogo con PrimiciasYa.

Al ser consultado sobre si en algún momento se sintió en "Jaque Mate", se sinceró: "Varias veces me he sentido en Jaque Mate en la vida, ya sea en lo personal o profesional. Al tomar decisiones, a veces uno está en Jaque Mate sobre si hace esto qué consecuencias tendrá después. Siempre la vida tiene un Jaque Mate en algún momento".

Por otro lado, Suar habló sobre la situación de Pol-Ka: "Estamos en un parate a lo que es la continuidad de la ficción que ha tenido lugar todos estos años en la pantalla del Trece. Será un cierre momentáneo en el 2024 y la idea es volver en 2025. La marca sigue. Es una pausa, algo que yo ya venía pensando; por un lado por la realidad que atraviesa el país, y también por la industria en general".

Por último, Adrián adelanto que ya prepara su próxima película que se estrenará en 2025: "En mayo voy a filmar una película que voy a dirigir así que estamos preparándola".

Adrián Suar le respondió a Javier Milei por sus diferencias por la Ley Ómnibus: "No defiendo a los privilegiados"

Adrián Suar le respondió a Javier Milei, quien había cuestionado la postura del actor y productor televisivo ante la Ley Ómnibus que plantea al presidente.

"Tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, o si ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, expresó el mandatario en declaraciones a Rock&Pop en respuesta a la posición de Suar.

En este sentido, en diálogo con Telenoche, el actor volvió a hablar de la Ley Ómnibus y le respondió a Milei, dejando en claro cuál es su postura al respecto.

“No defiendo a los privilegiados, quiero aclararlo. Todo lo que dije fue con mucho respeto. Se están debatiendo cosas de la cultura y yo soy un artista popular que defiende la cultura y opino de lo que sé”, remarcó Adrián Suar.

Luego argumentó: “Siempre dije que estaba a favor de mejorar las cosas que estaban mal, en eso sí estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que no se pueda dar un debate sanamente. Es falso que las cosas solamente se arreglan para el beneficio de unos pocos, ya que en fondo nacional de las artes es un beneficio para la cultura y para mucha gente que está estudiando”.

“Cuando se lleva a esos términos: ‘Yo quiero que el cine siga siendo cine o la gente coma’. Y me quedo sin palabras: ¿Quién no va a querer que los chicos coman? Yo nunca hablé de eso y si se entendió así, pido mil disculpas, porque no quise decir eso. Lo que quise decir es lo que dije: que la cultura no se tiene que vaciar, en todo caso se tiene que mejorar”, reflexionó el productor.

Y cerró: “El debate necesita reflexión. Y es un país en que el disenso tenemos que tolerarlo, tenemos que ser adultos en ese tipo de cosas”.