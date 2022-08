Adrián Suar se refirió al futuro de Marcelo Tinelli y confirmó cuando arranca El hotel de los famosos

Al ser interrogado por Angel de Brito sobre la rivalidad que, algunos, aseguran, tiene con Tinelli, Suar aseguró que "está todo bien con Marcelo, no tenemos ninguna rivalidad", dijo y adelantó que "Tinelli seguirá hasta fin de año".

Embed

Cuestionado sobre la decisión de poner al aire El hotel de los famosos, antes que Canta conmigo ahora, el show de concursos que actualmente conduce el ex de Guillermina Valdés, Suar fue contundente y aseguró que tuvo que ver son una decisión estratégica.

“Sentíamos que estábamos pasando un momento especial como canal, teníamos bajo rating, y para cambiar eso yo tenía que activar y tomar decisiones”, aseguró, y no se equivocó. El reality conducido por Pampita y el Chino Leunis fue el éxito de la temporada, y tiene ya tiene confirmada su segunda parte que, según adelantó "el Chueco", "comenzará en enero".

"Yo sentí que El hotel de los famosos iba a ir bien, y Marcelo lo entendió, el es una persona de la tele y lo sabe", dijo el actor y productor, haciendo referencia a postergar el inicio del programa de Tinelli, y priorizar El hotel de los famosos.

Suar, se refirió también al fin del ciclo Cien argentinos dicen: “Yo creo que Darío termina a fin de año y va a volver el año que viene. Abril o mayo, yo creo que vuelve”, adelantó Adrián, y descartó la participación de otros conductores como en el último verano. “Yo creo que descansa el programa”.

30 noches con mi ex: Cuántos espectadores vieron en su primer día la nueva película de Adrián Suar

Tras dos años y medio sin éxitos comerciales para el cine argentino (el último fue El robo del siglo con algo más de dos millones de espectadores a principios de 2020), este jueves llegó a todos los cines del país la nueva película protagonizada por Adrián Suar, 30 noches con mi ex, quien además debuta en la dirección.

Y en su primer día, de acuerdo s los primeros datos oficiales, 30.539 espectadores vieron la comedia dramática. La eligieron el 56% de los argentinos que fueron al cine en el día de ayer.

30 noches con mi ex es el primer filme dirigido e interpretado por Adrián Suar junto a Pilar Gamboa. En su debut, el director narra la historia de una ex pareja que tiene que convivir un mes por pedido de su hija. La mujer tiene que hacer la transición entre la internación psiquiátrica y su reinserción en la sociedad. Así la convivencia será un vaivén entre el amor y lo que llevó al fin de la pareja.

image.png

Sobre el resultado final de la película, Suar manifestó en diálogo con PrimiciasYa: "El desafío era tratar de encontrar una película que no fuera oscura. Tomamos la decisión de contar una película que atraviesa la salud mental con una patología de una ex mujer que está saliendo de eso, con otros problemas que al mismo tiempo le da pie situaciones de humor. Eso no significa faltarle el respeto a la enfermedad. Tuvimos mucho asesoramiento terapéutico para abordar esta temática durante mucho tiempo".

Sobre su compañera en esta nueva comedia, comentó: "Sabía que Pilar podía llevar a buen puerto a La Loba". Pero además, se rodeó de grandes actores como Rocío Hernández, Pichu Straneo, Elisa Carricajo, Campi, Elvira Onetto y Jorge Suárez.