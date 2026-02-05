El fuerte reclamo de Marcos Giles a Ángela Torres por otro hombre: "Algo íntimo"

Y sobre la polémica por el buzo de otro, Ángela Torres se defendió: “Igual a mí me molesta cero. Si te veo a vos, Flor, con un buzo de Marcos, no me molesta. Pero si veo a una rándom con el buzo de Marcos, sí”.

En ese ida y vueltas, Marcos Giles fundamentó su postura: “Siento que es algo íntimo prestar la ropa. Lo que tenés que hacer es ir al cuarto a buscar un buzo mío”.

“Si estamos en mi casa, andá a buscar un buzo mío”, comentó Nico Occhiato, bancando la postura de su compañero ante esa situación de pareja.

Después de escuchar detenidamente el tema, Flor Jazmín Peña dio su mirada: “Me molesta que después no admiten que son un poco celosos, son territoriales porque más o menos a la que le molesta ellos van y se muestran pero después dicen 'yo no soy celoso, la celosa acá sos vos'”.

Y Torres finalizó entre risas contando la advertencia que le hizo su pareja de cara al futuro: “Estuve todo el día con el buzo y a la noche escucho: 'La próxima te ponés un buzo mío'”.

La opinión de Gloria Carrá sobre Marcos Giles, el nuevo novio de Ángela Torres

Gloria Carrá se refirió al romance de su hija Ángela Torres con Marcos Giles el cual se concretó sorpresivamente durante las transmisiones del programa de estreaming Nadie Dice Nada en Luzu TV.

En una nota con el ciclo Puro Show (El Trece), la actriz fue consultada por el romance de su hija con el influencer y ella dio su sincera opinión del joven.

“¿Qué te parece Marcos Giles? ¿Qué te parece para Ángela? ¿Lo conociste?”, fue la consulta directa de Pampito a Gloria Carrá en pleno móvil televisivo.

Lejos de esquivar el tema, la actriz fue contundente: “¡Me encanta! Sí, lo conocí. Estuvimos tomando mate juntos cuando Ángela teloneó a Shakira, y lo vi en otra oportunidad también”, confió con una sonrisa la protagonista de Sex.

Y agregó en esa línea:“Me parece muy amoroso y un chico de barrio, eso me gusta mucho. Está aprobadísimo”, sentenció directa bancando al nuevo amor de Ángela Torres después de la separacion de Rusherking.