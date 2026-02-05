El fuerte reclamo de Marcos Giles a Ángela Torres por otro hombre: "Algo íntimo"

Ángela Torres y Marcos Giles pasaron del shippeo en las redes al romance en la realidad después de la complicidad que muestran día a día al aire en el ciclo de streaming Nadie Dice Nada (Luzu Tv).
Tras blanquear el romance, Marcos Giles expuso al aire una acción de Ángela Torres que le llamó la atención y no le gustó para nada.
En ese contexto de distencion, se dio un divertido pase de facturas de Marcos a Ángela por una acción que le llamó la atención y planteó el tema con sus compañeros en una terapia de pareja al aire.
“Yo tengo un tema, Nico. Juntada de amigos que se están conociendo y aparece, en este caso Flor (por Florencia Jazmín Peña), con un buzo de un amigo tuyo...”, dio pie Giles a Nico Occhiato.
A lo que el conductor le preguntó: "¿Vos tenías buzos tuyos en tu casa?”. Y el influencer remarcó con firmeza:“¡Y era mi casa, diez mil buzos tenía! Siento que es un poco íntimo usar la ropa de otro. Más sobre todo al principio, y más cuando hay ropa de tu compañero (a dispocisión). ¿El buzo este es tuyo? ¡Plum! ¡Buuuueeee! Lo querés reventar también. ¿Quieren pasar a la pieza?”.
Y sobre la polémica por el buzo de otro, Ángela Torres se defendió: “Igual a mí me molesta cero. Si te veo a vos, Flor, con un buzo de Marcos, no me molesta. Pero si veo a una rándom con el buzo de Marcos, sí”.
En ese ida y vueltas, Marcos Giles fundamentó su postura: “Siento que es algo íntimo prestar la ropa. Lo que tenés que hacer es ir al cuarto a buscar un buzo mío”.
“Si estamos en mi casa, andá a buscar un buzo mío”, comentó Nico Occhiato, bancando la postura de su compañero ante esa situación de pareja.
Después de escuchar detenidamente el tema, Flor Jazmín Peña dio su mirada: “Me molesta que después no admiten que son un poco celosos, son territoriales porque más o menos a la que le molesta ellos van y se muestran pero después dicen 'yo no soy celoso, la celosa acá sos vos'”.
Y Torres finalizó entre risas contando la advertencia que le hizo su pareja de cara al futuro: “Estuve todo el día con el buzo y a la noche escucho: 'La próxima te ponés un buzo mío'”.
Gloria Carrá se refirió al romance de su hija Ángela Torres con Marcos Giles el cual se concretó sorpresivamente durante las transmisiones del programa de estreaming Nadie Dice Nada en Luzu TV.
En una nota con el ciclo Puro Show (El Trece), la actriz fue consultada por el romance de su hija con el influencer y ella dio su sincera opinión del joven.
“¿Qué te parece Marcos Giles? ¿Qué te parece para Ángela? ¿Lo conociste?”, fue la consulta directa de Pampito a Gloria Carrá en pleno móvil televisivo.
Lejos de esquivar el tema, la actriz fue contundente: “¡Me encanta! Sí, lo conocí. Estuvimos tomando mate juntos cuando Ángela teloneó a Shakira, y lo vi en otra oportunidad también”, confió con una sonrisa la protagonista de Sex.
Y agregó en esa línea:“Me parece muy amoroso y un chico de barrio, eso me gusta mucho. Está aprobadísimo”, sentenció directa bancando al nuevo amor de Ángela Torres después de la separacion de Rusherking.