Afirman que La Reini juega para Wanda Nara: el plan para desgastar a Verónica Lozano

“La guerra por un programa de cocina: Vero Lozano vs Wanda Nara”, anunció el informe del programa que conduce Marcela Tauro. “Las dos están peleando cuerpo a cuerpo por Bake Off. Ahora, Wanda usó a La Reini como peón para ir desgastando de a poquito a Vero”, aseguró el locutor.
En tanto, Costa, presente en el panel y quien trabaja con Lozano, explicó la situación actual con respecto al futuro televisivo de Vero: "Hay un proyecto para cuando termine Gran Hermano que puede ser agosto, septiembre, noviembre, nunca sabes. Nosotros tabajamos todas las tardes y la citaron a ella para hcer tres galas como participante y a la gente le gustó mucho. Vero mostró una parte de ella divina y siguió avanzando en el certamen (por Lozano en la anterior edición de Bake Off)".
"Ahora si bien es cierto que todos los proyectos de televisión son a confirmar, en teoría, cuando termine Gran Hermano va Bake Off. Es un formato que a la gente le gusta y que ya está comprado", cerró Costa, dando como certeza que el reality gastronómico regresará al aire. Habrá que ver quién lo conduce: si Wanda Nara o Verónica Lozano.
Verónica Lozano respondió con todo a la picante crítica de Sofía Gonet
Verónica Lozano habló tras el descargo de Sofía La Reini Gonet, quien en un video subido a redes manifestó públicamente su enojo por la entrevista que le realizaron en el programa Cortá por Lozano.
La influencer, según su relato, se sintió incómoda ya que esperaba que la charla estuviera más enfocada en su presente profesional y no en su conflictiva relación con su ex Homero Pettinato.
“Cuando estuvo en el diván no me di cuenta de que la había pasado mal”, explicó Lozano al ser consultada por este tema las cámaras de Intrusos (América Tv).
Y aclaró al respecto defendiendo los temas abordados en la entrevista: “Se habló de gritos, yo no los escuché, pero parece que estaba enojada. No sé si con un productor o con su representante. Es una persona de los medios, podía hablar de MasterChef o de Homero”, señaló.
“La voy a agarrar a la pendeja”, dijo con tono irónico la conductora ante la crítica de La Reini. Y tiró un palito por el abrupto final de la charla al aire: “No estaba midiendo y decidimos cortarla. La veo pilla e inteligente. Capaz en el programa no midió, pero toda esta repercusión hace que hoy estemos hablando de ella”, concluyó.