Afirman que Roberto García Moritán se fue de fiesta en pleno escándalo con Pampita: las fotos

Enseguida, Pampita se volcó a su Instagram para remarcar que la ruptura fue el 20 de septiembre. "Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", advirtió.

En medio del revuelo por la separación, Ángel de Brito publicó un mensaje picante en su Twitter. El conductor de LAM subió fotos de un exclusivo bar y escribió: "Alguien envuelto en polémica anoche festejó en este lugar...”.

Rápidamente, todos los seguidores del periodista apuntaron a Roberto García Moritán. Yanina Latorre reaccionó y fue clarísima. "Amoooooooor, el imbecil encima festeja”, remató la angelita.

Se filtró el nombre del político que invitó a salir a Pampita y provocó a Roberto García Moritán

La separación de Pampita y Roberto García Moritán es un hecho. Esta semana se supo que la ruptura es definitiva y el divorcio está cada vez más cerca de concretarse.

Aunque mantiene el silencio y evita a la prensa para no hablar de su relación con el empresario, la modelo contará todo en el living de Susana Giménez, a donde irá como invitada el próximo domingo.

En medio del revuelo por la separación, Yanina Latorre contó en LAM (América TV) que hubo un político que intentó conquistar a la diosa de las pasarelas y provocó lo peor de Moritán.

Tras el dato que arrojó la angelita, en las redes se conoció que el nombre de ese político es el economista Martín Tetaz.

De hecho, se viralizó un video de una entrevista que le dio a María Laura Santillán para LN+. En esa ocasión, Tetaz reconoció que avanzó para conquistar a Pampita.

“Una vez la invité a tomar un café, pero nunca vino”, reconoció el economista y desató la risa de la conductora.