Afirman que Tamara Báez se habría separado de su novio Thiago Martínez: los motivos

Ig Tamara Baéz 26 años

Pero lo que llama poderosamente la atención es el reciente posteo de la ex de Elián L-Gante Valenzuela en su feed de Instagram, donde se le ve durmiendo junto a su hija, a quien le da un beso en la frente mientras se escucha de fondo una voz consultando "¿somos una familia rota?", mientras ella niega con la cabeza al tiempo que acomoda su frente con la de Jamaica mientras la voz en off responde "Un poco".

IG Tamara Baéz con Jamaica

Asimismo, otro detalle llamativo de la misma publicación es que por un lado bloqueó los comentarios de sus seguidores, así como también el título del posteo con la sugestiva frase "el video más personal", junto a un emoji de una carita triste y un corazón con una curita, que casualmente obtuvo un like de su exsuegra, Claudia Valenzuela. ¿Qué habrá pasado?

Embed

Duro revés judicial para L-Gante por una deuda millonaria que salpica a Tamara Báez

Recientemente L-Gante sufrió un revés judicial en la demanda que le inició la abogada Sabrina Cipolla por el pago de 30 millones de pesos en honorarios correspondientes a la causa en la que lo representó contra Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija, Jamaica.

La Justicia ordenó el embargo de una limusina y un BMW importado, medida que, según trascendió, también impactará directamente en el patrimonio de su expareja.

La noticia fue revelada el 5 de agosto en DDM (América TV), donde el periodista Martín Candalaft adelantó la resolución. Luego, Alejandro Cipolla —hermano y abogado de Sabrina— dio más detalles sobre el fallo.

Embed

“Hay orden de secuestro, y el auto importado está involucrado porque alguien de la familia del beneficiario trabajó para Elián y él le debe dinero. Su hermano se queda con la limusina”, explicó el abogado, refiriéndose a un integrante de la familia Cipolla.

Según el letrado, su hermana no tiene interés en quedarse con el vehículo: “Me dijo que no quiere la limusina. Le sugerí que la traiga igual, quizás la sortee. Con Nicolás habíamos llegado a un acuerdo, pero después hablé con Maxi, el ‘Brother’, y me dijo que no”.

Cipolla también adelantó que otro frente judicial podría abrirse para el cantante: “El doctor Sigal me llamó y me dijo que le va a iniciar un juicio por ejecución de honorarios que no le pagó”.

En el programa, Guido Záffora agregó un dato clave: el BMW embargado estaría registrado a nombre de Báez. “El Mercedes lo tiene Tamara. Ahora se viene la trifulca”, anticipó entonces el panelista.