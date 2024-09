¡Agresión y miedo! El dramático momento que vivió Lucía Maidana en el show de Bautista Mascia

En este contexto, la ex GH vivió una tensa situación luego del show que dio el uruguayo en la emblemática sala porteña. Primero, al llegar al teatro, algunos fanáticos del reality que la reconocieron la insultaron a la distancia y otros la abuchearon.

Desde el streaming de Bondi Live, Pepe Ochoa y Fefe Baldino contaron que al término del show, cuando Lucía intentaba salir del teatro, alguien se acercó y directamente la agredió físicamente.

"Le dio tres patadas en la pierna, le dijo que era una arrastrada", explicó el periodista sobre el fuerte episodio que vivió la joven al retirarse del teatro.

Además, ampliaron que la propia Lucía Maidana confirmó este episodio al límite y les confió que "sus hermanos tuvieron que separarla de esta persona".

bautista mascia gran rex.jpg

Aseguran que Lucía Maidana está en pareja con una famosa cantante

En medio del escándalo por la separación de Florencia Regidor y Nicolás Grosman, en la cual Lucía Maidana quedó involucrada como tercera en discordia, esta mañana Pepe Ochoa aseguró que la joven de salteña está en un vínculo amoroso con una cantante.

"Lucía está saliendo, no es un noviazgo ni es algo 100% oficial, pero están proyectando un vínculo con Olivia Wald. Esto es así, está confirmado y yo lo confirmo", anunció Pepe en el Ejercito de LAM, Bondi Live.

Además, contó la charla que tuvieron tras la polémica y explicó: "Ella ahora está en México haciendo una gira con su música, y Lucia le acerca a través de un mensaje la aclaración. No siente que debería pedirle disculpas porque no son nada oficial hoy, pero si quería que se quede tranquila".

"Las dos están super enganchadas, las dos quieren proyectar un vinculo. Del entorno me cuentan que se llevan bárbaro, que parte de todo lo que está sucediendo es porque siente cosas con esta chica, y lo de Nicolás la recontra confunde", sumó Pepe.

Como era de esperarse, esto causó una gran sorpresa en las redes y los comentarios no fueron muy positivos para Lucía. "Olivia no es por ahí", "Con Lucia que no proyecte nada", "Queres crear un vínculo pero lo primero que haces es besar a un chabón con novia", escribieron.