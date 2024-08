Aseguran que Lucía Maidana está en pareja con una famosa cantante

Además, contó la charla que tuvieron tras la polémica y explicó: "Ella ahora está en México haciendo una gira con su música, y Lucia le acerca a través de un mensaje la aclaración. No siente que debería pedirle disculpas porque no son nada oficial hoy, pero si quería que se quede tranquila".

"Las dos están super enganchadas, las dos quieren proyectar un vinculo. Del entorno me cuentan que se llevan bárbaro, que parte de todo lo que está sucediendo es porque siente cosas con esta chica, y lo de Nicolás la recontra confunde", sumó Pepe.

Como era de esperarse, esto causó una gran sorpresa en las redes y los comentarios no fueron muy positivos para Lucía. "Olivia no es por ahí", "Con Lucia que no proyecte nada", "Queres crear un vínculo pero lo primero que haces es besar a un chabón con novia", escribieron.

Lucia Maidana y Olivia Wald

Lucía Maidana quebró en llanto tras la separación escandalosa separación de Nico Grosman y Flor Regidor

Días atrás se conoció la separación de Flor Regidor y Nico Grosman de Gran Hermano. La joven publicó un comunicado fuerte, en el cual hablaba de infidelidades que marcaron el fin de la relación.

"Él decidió faltarme el respeto con una infidelidad", fue la frase letal que usó Flor al anunciar la ruptura sentimental. Tras esas declaraciones, Lucía Maidana fue señalada como la tercera en discordia.

En su visita a Luzu TV, la salteña quebró en llanto al referirse a los rumores sobre su vínculo con Nico. "Nunca había recibo tanto hate en mi vida", exclamó, visiblemente afectada por el revuelo que generó en el tema.

Luchi remarcó que se difundieron noticias falsas. "Hoy me levanto con noticias falsas, con desinformación... y digo que mier... son algunos medios de comunicación", enfatizó.

Al finalizar, la salteña reconoció cuál fue su error. "Yo me metí en una relación en la cual no me tendría que haber metido", cerró.