Agustina Cherri se levantó enojada de la mesa de Andy Kusnetzoff

“¿Fuiste novia de Rodrigo?”, consultó el escritor. “Siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece, porque soy una persona que tiene pareja en este momento. Me ponés en una situación incómoda. Tengo tres chicos que están mirando el programa”, comenzó a improvisar Agustina.

Agustina Cherri

El divertido momento de Agustina Cherri en PH

“Está todo bien, pero yo tengo una familia. Hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta y estoy cagada de hambre”, manifestó la actriz.

Y en ese momento, Cherri le dijo a Andy que no tenía que ver en su enojo con Birabent, y finalmente se levantó de la mesa para abandonar el estudio.

Finalmente, Agustina Cherri recibió un gran aplauso por la actuación improvisada que realizó en PH.