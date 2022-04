Gastón Pauls destacó a Agustina Cherri en su recuperación a las adicciones

gaston pauls 1.jpg

Y destacó la amistad que tiene con la madre de sus hijos tras terminar como pareja: "Más allá de eso, una vez que nos separamos y nuestras vidas tomaron caminos distintos, lo más lindo creo que es la relación que tenemos hoy".

"Está bien aceptar que por más trabajo que uno le ponga, las relaciones a veces no funcionan y cursan caminos diferentes. Hoy Agustina es mi amiga y mi compañera de vida en un montón de cosas", agregó Gastón Pauls.

Y destacó sobre el ensamble familiar: "Cuando viene su hija de su nueva pareja con Tomás, me abraza y me dice te amo, para mí eso es crecimiento puro y es una bendición. Que yo hoy pueda abrazar a Agus y que ella me pueda abrazar a mí es un regalo enorme de la vida".

-Gastón Pauls-

El plan de Agustina Cherri y Gastón Pauls para proteger a Muna, la hija cantante de ambos

Con 13 años, Muna -la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls- ya brilla en la música. La niña demostró que tiene un gran talento como cantante e incluso viajó a Estados Unidos a estudiar y perfeccionarse.

Como buenos padres, los actores apoyan y estimulan el crecimiento de su hija en lo que le gusta pero son conscientes de que el medio puede ser un lugar hostil para un joven tan pequeña.

"Lo que yo trato de explicarle a ella que cuando yo arranqué los medios, la tele, no eran lo que son ahora. Hablo de lo global. Hoy lo estás viendo acá y al mismo tiempo, del otro lado del mundo. No existía. Me abruma sobre todo porque no quiero que sufra, porque también es un medio difícil. Te puede ir bien o te puede ir mal. Es un desafío ver si a la gente le gusta lo que ella compone", dijo Agustina Cherri a Socios del espectáculo.

Entonces, Agustina reveló el plan que pensaron con su ex, Gastón Pauls, para cuidar a la niña: "Yo lo que le digo es que ella sea fiel a lo que ama hacer. Justamente vamos a salir sin discográfica, bancando nosotros, para que nadie toque lo que ella quiere hacer... Con que ella sea fiel a lo que ella siente, me parece que ya tiene el camino ganado. Después para lidiar con el medio y lo que la industria necesita, le faltan añares. Pero hoy por hoy que sea ella".