Agustina Cosachov enfrentó los escandalosos chats y confesó si tuvo intimidad con Diego Maradona

Ante el revuelo mediático que generó la difusión de esa conversación, Agustina Cosachov publicó un comunicado desde las redes sociales para explicar que esa charla fue en el ámbito privado y en "tono irónico", negando haber tenido intimidad con quien era su paciente.

"Frente a las versiones falsas que circulan en distintos medios me veo obligada a expresarme públicamente. En esta ocasión por la gravedad de la mentira difundida, el dolor que genera en mí y en mi familia, mi imagen profesional e incluso la figura del Sr. Diego Armando Maradona me veo a aclarar lo siguiente por esta vez", comenzó la psiquiatra.

Y dejó en claro: "Es absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice sobre una supuesta relación íntima con mi paciente. Jamás mantuve, ni mantendría, otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente. Esto aplica no solo para el Sr. Maradona, sino a cada uno de mis pacientes, a quienes respeto profundamente".

"Los chats que circulan están sacados de contexto y corresponden a un diálogo privado y claramente sarcástico con un colega. Entiendo que este diálogo privado, que jamás debió hacerse público, pueda prestarse a malas interpretaciones. Pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación íntima e informal con un colega", profundizó sobre esa polémica conversación.

Y afirmó de cuándo es esa charla privada: "Los chats en cuestión son de noviembre de 2020, cuando algunos medios publicaron titulares generando suspenso como la nueva mujer en la vida de Maradona, luego aclarando que era la psiquiatra. Esa desinformación generó rumores que, lamentablemente, persisten y se tergiversan".

"Me resulta profundamente ofensivo y denigrante lo que se está difundiendo. Pido respeto, no lo pido solo por mí, sino por quien fue mi paciente: el Sr Diego A. Maradona y su memoria, haciéndolo extensible a todas las personas. No podemos seguir normalizando el lenguaje humillante y la violencia mediática. El tolerar en silencio situaciones como estas, nos deja el dolor y el agravio como enseñanza. No se puede callar. Que se haga justicia. Sin mentiras. Sin manipulación. Sin juego sucio", manifestó la profesional.

Y cerró: "Soy una persona como cualquiera y como muchas otras recurrí- en un ámbito privado y frente al estrés, la presión y la exposición injusta- a la ironía para descomprimir una acusación sobre mi persona. La conversación privada que hoy se difunde surgió como reacción a esa cobertura mediática, en un espacio de confianza con un colega, en tono irónico, nunca con intención real ni pública. Mi compromiso con la verdad, la ética y la salud mental de mis pacientes está intacto. Y lo defenderé con firmeza frente a cada intento de difamación".

Qué decían los escandalosos chats de la psiquiatra Cosachov donde confesó que tuvo intimidad con Diego Maradona

Verónica Ojeda mostró un chat donde la psiquiatra de Diego Armando Maradona, Agustina Cosachov, confesaba que tuvo relaciones con el exfutbolista.

En Cámara del crimen, TN, el ciclo conducido por Ricardo Canaletti, la ex pareja de Maradona expuso una conversación entre Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, quien afirmó: "¡¡¡Te garchaste al gordo, sinvergüenza!!!"

"Y bueno, jaja, terapia es terapia. Cada uno con su técnica, jaja", respondió la psiquiatra dando a entender que sí tuvo intimidad con su paciente.

Días atrás, en tanto, en DDM, América Tv, dieron a conocer algunos de los dichos de Ojeda, quien pudo ver a Maradona en su internación domiciliaria, días antes del fallecimiento.

"Verónica empezó a declarar a las 3 de la tarde. ¿Qué dijo? 'Vi a Diego muy demacrado, pálido y con los ojos amarillos', manifestó", había contado el periodista Martín Candalaft.

"Ella lo vio dos días antes de su muerte. En su internación domiciliaria. Es esos 14 días, ella lo ve tres veces", había precisado.