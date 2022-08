Al natural: infartante video de Nai Awada con un body transparente

Embed

Todo parece indicar que Nai está calentando motores para lo que será su participación en El hotel de los famosos. Según contó en el ciclo de Ángel de Brito, la producción del reality la convocó para la segunda temporada en El Trece.

La bailarina está evaluando la propuesta, pero ya aclaró que le resulta difícil la idea de estar encerrada por tanto tiempo. La hija de Alejandra Awada reveló que ya la habían llamado para la primera edición, pero prefirió rechazar la oferta porque tenía otros compromisos.

image.png

Además, Nai recordó algo de su difícil pasado como víctima del bullying y apuntó a la periodista Nati Jota: "Yo en el secundario sufrí bullying. Era acoso. Un día me tiraron un huevo. Me decían 'puro hueso', 'cara de pescado'. Ella era compañera y era cómplice de eso. Se caga de risa de lo que me pasaba", confesó la actriz.

Nai Awada habló del problema con su imagen

Desde hace un tiempo, Nai Awada reveló que había subido un poquito de peso. La actriz de 28 años ya no estaba delgadísima como cuando se hizo conocida y ahora decidió intentar volver a su peso.

Según contó en sus historias de Instagram por la pandemia se dedicó a comer un poco de más y tras que finalizara ese periodo no pudo volver a su peso normal, por lo que ahora hará todo el esfuerzo para lograrlo.

image.png

“Después de la pandemia nunca pude recuperar mi peso, y como todos saber AMO comer. No hago dieta por lo cual? entrenar el triple y comer más sano. ¿Me acompañan en este camino?”, escribió en su primer post.

“Siempre priorizando la salud mental y sentirse bien con uno mismo. Esta semana haremos todas recetas sanas con verduras y haré aeróbico ¡todos los días! Dale, banquenme que me está costando horrores”, sumó.