Cinthia Fernández decidió dar de baja para siempre el hilo dental: el motivo

Y finalmente, Casán cerró con su sello inconfundible: “Para mí no tendrías que estar arrepentida. Para mí, porque vos mostraste el cu... también tenés algo en la cabeza”.

¿Cinthia Fernández tuvo un imperdonable olvido en el cumpleaños de su hija Francesca?

Cinthia Fernández organizó un festejo de cumpleaños para su hija menor, Francesca, junto a sus amigas en su casa, aunque olvidó un detalle clave.

La niña cumplió 11 años y sus amigas más cercanas participaron del divertido encuentro en el que la panelista destacó el insólito olvido que tuvo durante la pijamada, con juegos al aire libre y día de pileta.

En un video donde mostraba a su hija con la torta en el momento del canto de feliz cumpleaños, Cinthia Fernández reveló que se había olvidado de comprar las velitas y cómo resolvió la situación.

“Feliz cumple princesa. La madre no compró velas y le puso un popote de cartón”, describió Cinthia al pie del video. La niña lo advirtió y le preguntó: “¿Esto es una pajita?”, a lo que Cinthia le respondió entre risas: “sí”.