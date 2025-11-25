A24.com

FIN DE UNA ERA

Cinthia Fernández decidió dar de baja para siempre el hilo dental: el motivo

En La mañana con Moria, Cinthia Fernández contó que tomó la firme determinación de no volver a mostrarse con esa prenda en público.

25 nov 2025, 15:17
La manera en que Cinthia Fernández se planta hoy frente a la vida dista de lo que fue su historia, y en medio de su relación consolidada con Roberto Castillo y con sus tres hijas a punto de terminar la primaria, sorprendió con un sincero mea culpa durante su participación en La Mañana con Moria. “Sueño que mis hijas tengan una herramienta, como por ejemplo es el idioma, que yo no la tuve, para ver si tienen más posibilidades”, afirmó sobre Charis, Bella y Francesca Defederico.

Ante esa reflexión, Moria Casán no perdió el estilo y respondió sin filtros: “Pero vos tuviste posibilidades con el hilo dental también, mi amor”. Entonces, la panelista del ciclo profundizó su postura: Yo reniego de eso. Lo que hice en su momento fue marketing, no es algo que esté orgullosa, no es algo de lo que mis hijas van a estar orgullosas, pero bueno... La verdad es que no me da orgullo ver cosas mías”. Y cuando le mencionaron su campaña para diputada nacional, en la que había bailado frente al Congreso mostrando su cola, admitió: “Fue un papelón”.

Moria volvió a interpelarla sin rodeos: “¿¡Pero qué te lavó la cabeza, mi amor!? ¿¡Estudiar abogacía!? No te digo orgullosa, pero ¿por qué te sentís que hay tanto cambio? Yo me acuerdo que te presentaste como que ya no estás con cu... al aire”. Frente a la consulta, Cinthia explicó: “No es algo que me sienta orgullosa, porque hoy estudiando veo como un lado más serio de la vida, que ahí necesito otra cosa”.

La conductora insistió en defenderla: “Bancate a vos misma, mostrar el cu... no te saca lo que tenés en la cabeza ni la personalidad. Al final caés en el prejuicio de los demás hacia vos. Hay un prejuicio de las mujeres que tenemos buen lomo y los mostramos, que no tenemos que tener nada en la cabeza”, remarcó indignada.

Y finalmente, Casán cerró con su sello inconfundible: “Para mí no tendrías que estar arrepentida. Para mí, porque vos mostraste el cu... también tenés algo en la cabeza”.

¿Cinthia Fernández tuvo un imperdonable olvido en el cumpleaños de su hija Francesca?

Cinthia Fernández organizó un festejo de cumpleaños para su hija menor, Francesca, junto a sus amigas en su casa, aunque olvidó un detalle clave.

La niña cumplió 11 años y sus amigas más cercanas participaron del divertido encuentro en el que la panelista destacó el insólito olvido que tuvo durante la pijamada, con juegos al aire libre y día de pileta.

En un video donde mostraba a su hija con la torta en el momento del canto de feliz cumpleaños, Cinthia Fernández reveló que se había olvidado de comprar las velitas y cómo resolvió la situación.

“Feliz cumple princesa. La madre no compró velas y le puso un popote de cartón”, describió Cinthia al pie del video. La niña lo advirtió y le preguntó: “¿Esto es una pajita?”, a lo que Cinthia le respondió entre risas: “sí”.

