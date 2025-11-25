El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la salud de su histórica productora, Meche Portillo

Este martes, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comenzaron Intrusos (América TV) de una manera muy especial, hablando de la salud de una gran compañera, Mercedes Meche Portillo, que atraviesa un momento delicado.
Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no ocultaron su enorme preocupación por la salud de Mercedes Meche Portillo, productora de Intrusos.
"La vida, a veces, presenta contradicciones inexplicables. Arracamos este pograma para festejar un Martín Fierro que ganamos el fin de semana. Queríamos empezar tirando manteca al techo, pero hay algo que nos afecta mucho y es el estado de salud de una compañera, Meche, a quien nombramos tanto cuando hablamos de los Escandalones porque es la creadora de ese segmento", comenzó diciendo Rodrigo.
"Ella atraviesa un momento de salud muy delicado. Tiene una neumonía bilateral que la tiene en estado crítico, en terapia intensiva, intubada, con respirador, y luchando por su vida. Por eso queremos dedicarle este programa", siguió.
Rodrigo pidió apoyo de la audiencia para pedir por la pronta recuperación de Meche. "Ha luchado con una dignidad que yo no conocí nunca. Luchó toda la vida por su vida. Y está luchando ahora. Por eso, les pedimos que se sumen a una cadena de oración por la salud de Meche, nuestra amiga", destacó.
Con la voz entrecortada, Adrián sumó unas palabras sobre su compañera. "Soy muy torpe para hablar en estos momentos. ¡Fuerza Meche! Este programa es para vos! Este y todos los que siguen. Estaremos juntos pronto, laburando como siempre, vos acá caga... a pedos, retándonos cuando nos equivocamos, acompañándonos y dándonos mucha fuerza", acotó.
"Nosotros sabemos que somos parte de sus vidas, de todos sus mediodías, y quisimos también que, en este moemnto, ustedes sean parte de lo que nos está pasando. Si Dios quiere, todo va a salir muy bien", cerró el conductor, visiblemente emocionado por la internación de su compañera.
El periodista precisó que ella es, además de integrante de la producción de Intrusos, la persona detrás de las presentaciones que ellos hacen en el interior del país con su espectáculo.
Mientras hablaban de Meche, en la pantalla del estudio mostraban la última foto que se sacaron con en Jujuy, donde estuvieron el fin de semana. "Esta es la última foto que nos scamos. Fue en Jujuy, el sábado, al mediodía, cuando volvimos se descompuso y está en terapia", resumió Lussich.