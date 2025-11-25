El dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la salud de su histórica productora, Meche Portillo

Con la voz entrecortada, Adrián sumó unas palabras sobre su compañera. "Soy muy torpe para hablar en estos momentos. ¡Fuerza Meche! Este programa es para vos! Este y todos los que siguen. Estaremos juntos pronto, laburando como siempre, vos acá caga... a pedos, retándonos cuando nos equivocamos, acompañándonos y dándonos mucha fuerza", acotó.

"Nosotros sabemos que somos parte de sus vidas, de todos sus mediodías, y quisimos también que, en este moemnto, ustedes sean parte de lo que nos está pasando. Si Dios quiere, todo va a salir muy bien", cerró el conductor, visiblemente emocionado por la internación de su compañera.

La foto de Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y Meche Portillo en Jujuy

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comenzaron la emisión de este martes de Intrusos (América TV) hablando de la salud de Mercedes Meche Portillo, productora del programa, quien se encuentra internada en terapia con un complejo cuadro de salud.

Los conductores se mostraron profundamente emocionados por el delicado estado de su compañera.

Según precisaron, Meche tiene una neumonía bilateral, está en terapia y con respirador. "Pedimos una cadena de oración", remarcó Lussich, visiblemente afectado.

El periodista precisó que ella es, además de integrante de la producción de Intrusos, la persona detrás de las presentaciones que ellos hacen en el interior del país con su espectáculo.

Mientras hablaban de Meche, en la pantalla del estudio mostraban la última foto que se sacaron con en Jujuy, donde estuvieron el fin de semana. "Esta es la última foto que nos scamos. Fue en Jujuy, el sábado, al mediodía, cuando volvimos se descompuso y está en terapia", resumió Lussich.