La impulsiva reacción de Ivana Icardi sobre la China Suárez que dejó en evidencia como nunca a Mauro Icardi

El gesto entre ambas se puede observar como un paso más en el acercamiento entre Ivana y Mauro, después de años de distanciamiento. Sin embargo, no es la primera muestra de afecto público de Ivana a la China.

Se sabe que la hermana de Mauro nunca tuvo una buena relación con Wanda Nara y desde el comienzo del romance del futbolista con la actriz salió a respardarla públicamente.

"Siempre me llevé bien con todas mis cuñadas, excepto con una. La China siempre me cayó bien, incluso iba a mi dentista en Buenos Aires y me hablaban maravillas de ella", marcaba meses atrás Ivana sobre sus diferencias con Wanda y su fuerte banca a la China.

ivana icardi reaccion al ver hija del fuego la serie de la china suarez

La sensible pregunta de Moria Casán a Ana Rosenfeld sobre la China Suárez y el encuentro con Mauro Icardi en París

Moria Casán sorprendió a la abogada Ana Rosenfeld con una picante pregunta sobre la China Suárez y Mauro Icardi sobre el Wandagate luego de la entrevista de la actriz con la One donde habló en profundidad de aquel primer encuentro con el futbolista en París años atrás donde nació todo.

La ex abogada de Wanda Nara, quien conoce de cerca toda la historia, se refirió al explosivo vínculo entre el futbolista y la actriz, lanzando una frase demoledora contra la actriz.

"Yo personalmente como lo conozco a Mauro hace 16 años, me enoja, me ofende que lo que está haciendo lo hace por bronca, por resentimiento, por despecho", disparó la letrada contra el ex de su amiga.

Y en ese sentido observó: "Mauro es un tipo muy particular y hay cosas que las está guionando y mostrando a Wanda para que le de bronca y a Wanda no le da bronca".

Al escucharla, Moria Casán preguntó de manera directa: “Para vos, ¿la China fue zorrita?”, recordando aquel famoso posteo de Wanda enfurecida contra la actriz, lo que enmudeció a Ana Rosenfeld por unos segundos.

Luego la abogada respondió con mucha tranquilidad y analizando lo expuesto por la China: “Si vos pensás que estar con un hombre, tomar un tren o un avión hasta París, tener una noche de amorío como dijo ella, y después acordar ‘acá no pasó nada’… Obviamente acá hay infidelidad, hipocresía… todas las palabras que le quieras poner, yo las avalo", sentenció Rosenfeld criticando fuertemente el accionar de Suárez.