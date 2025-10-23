Alarmante advertencia sobre el vínculo de Leandro García Gómez y Lowrdez Fernández

En A la tarde (América TV), Cora Debarbieri advirtió que las amigas de la artista aseguran que Leandro García Gómez tenía acceso a sus redes sociales, por lo que dudan de que haya sido Lowrdez quien publicó dicho video.

"Él tenía acceso a las redes sociales de ella. Las amigas creen que esa publicación la subió él y por eso cerró los comentarios. Es la única publicación que tiene Lowrdez que no está abierta a comentarios", señaló la panelista.

¿Apareció un audio de Leandro García Gómez, el novio de Lowrdez Fernández?

Tras varios días de preocupación y versiones cruzadas, Lowrdez Fernández finalmente rompió el silencio y llevó tranquilidad a sus seguidores. Su madre, Mabel López, había denunciado su desaparición en la Comisaría Vecinal 14B, luego de no tener noticias de ella desde el pasado 4 de octubre. La denuncia generó un fuerte revuelo mediático y la intervención de la policía, que intentó acercarse al domicilio de su pareja, Leandro García Gómez, para constatar si la cantante se encontraba allí.

Durante la jornada del jueves 23, y en medio de la incertidumbre por su paradero, la exintegrante de Bandana reapareció en sus redes sociales con un video para aclarar su situación. “Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, expresó Lowrdez, intentando calmar las especulaciones que se habían generado en torno a ella.

Previo a su publicación, en el programa A la tarde (América TV) habían revelado detalles de la denuncia y de la comunicación que mantuvo la producción del ciclo con Leandro García Gómez, pareja de la cantante. Según contó una de las productoras, él la llamó directamente por teléfono y le advirtió: “No autorizo a que esta conversación salga al aire”. Luego, agregó que “tuvo varios allanamientos durante la madrugada… uno a la 1 de la mañana, otro a las 4, y que se le metieron a su casa de manera ilegal. Dice que no sabe dónde está Lowrdez, que no tiene ni idea. Dice que todo esto es una maniobra de la madre de Lowrdez, quien tendría, según él, problemas psiquiátricos”.

También se refirió a una historia de Instagram publicada días atrás, donde la cantante lo saludaba por su cumpleaños: “Dice que no pasó el cumpleaños con ella, sino que ella decidió subir una historia, que justo fue el Día de la Madre”.

En el mismo ciclo, Cora Debarbieri advirtió que las amigas de la artista aseguran que García Gómez tenía acceso a sus redes sociales, por lo que dudan de que haya sido Lowrdez quien publicó esa historia.

Por último, Karina Mazzocco señaló que una parte del diálogo entre la productora y García Gómez podría ser relevante para la investigación. “Hay una parte de la conversación entre Natalia y Leandro García Gómez que no la podemos compartir, pero te pido, Natalia, que cuentes lo que escuchaste”, comentó la conductora.

Ante esto, la productora relató un detalle que llamó la atención de todos en el estudio: “En una parte él me estaba explicando y hablando de la situación, y en el fondo se escucha un grito de: ‘Gordooo’, de una mujer. Lo escuchamos mil veces y creemos que es Lowrdez”.

Pese a la reaparición de Lowrdez Fernández en redes sociales, las dudas sobre lo ocurrido durante los días en los que no se supo de ella continúan. Su familia y sus seguidores aguardan nuevas declaraciones que permitan esclarecer completamente lo sucedido.