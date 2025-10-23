Reapareció Lowrdez Fernández y dio una prueba de vida frente a la Policía: la íntima conversación

Embed

Qué dijo el padre de Lowrdes Fernández

En medio de la conmoción por la desaparición de Lowrdez Fernández, integrante de Bandana, su padre, Omar Fernández, rompió el silencio en el streaming Ya fue todo y apuntó con dureza contra la ex pareja de su hija, Leandro García Gómez.

“Para serte sincero, no tengo buena relación con Leandro. Como padre te diría que más de una vez tuve la fantasía de agarrar un bate de béisbol y partirle la rodilla”, confesó con crudeza y visiblemente afectado por el difícil momento.

El hombre reconoció que la relación entre Lowrdez y Leandro siempre fue conflictiva: “Sé que suena grave, pero no estoy conforme con esa persona. Tengo que respetar la decisión de mi hija, es una persona de 44 años, no es una nena”, sostuvo.

En esa línea, el padre de la cantante explicó que, aunque conocía al ex de su hija, siempre tuvo reservas respecto de su conducta: “Lo conozco a Leandro, pero él conmigo puede ser maravilloso y en la privacidad ser una bestia”, señaló en diálogo con Alejandro Castelo, conductor del ciclo.

“No puedo confirmar la violencia que pudo haber habido, salvo los moretones de la cara que fueron reales. Ella se recuperó de esa situación y supongo que no sigue enamorada de esa persona”, señaló.

Por último, el padre de Lowrdez habló sobre los vaivenes emocionales que marcaron la relación: “Estaba enamorada, se reconcilió y supongo que él la manipuló para que retire la denuncia”, afirmó, recordando el momento en que la artista había denunciado públicamente a Leandro en 2022, al mostrar su rostro con varios moretones. Años más tarde, la cantante le pidió disculpas a través de un posteo en redes sociales, un gesto que su entorno aún no logra comprender.