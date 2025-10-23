Se supo cuál sería el futuro de Valentina Cervantes en MasterChef Celebrity en medio de la tensión con Wanda Nara

Al parecer, si no es eliminada del programa que conduce Wanda Nara, Valentina Cervantes podría renunciar al igual que hizo el cantante de cumbia Pablo Lescano, quien fue rápidamente reemplazado por Walas, el líder de la banda de rock alternativo Massacre.

El caso es parecido al de Maxi López, quien también está instalado en Suiza, y quien tuvo la posibilidad de volver unos días allí para acompañar a su mujer Daniela Christiansson, quien está transitando la etapa final del embarazo, y luego regresó para seguir con las grabaciones del programa.

Esto se da también en medio de algunos chispazos al aire y preguntas picantes de la conductora a la participante en medio del rumor que trascendió de un supuesto mensaje que Wanda le habría enviado tiempo atrás a Enzo Fernández cuando coincidieron en el mismo lugar durante unas vacaciones, versión que la modelo se encargó de negar y aclaró que "no tiene ningún problema con ella".

Valentina Cervantes

El supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: qué dijo Valentina Cervantes

En A la tarde (América Tv), Santiago Sposato contó detalles del supuesto mensaje que años atrás le habría mandado Wanda Nara a Enzo Fernández y que derivó en el enojo de Valentina Cervantes.

"Les pido que viajen conmigo a enero de 2023, Argentina tenía unos días por ganar el Mundial y Enzo Fernández y su familia deciden pasar unos días en un conocido country de Zona Norte", indicó el periodista.

"Se dio la casualidad que era donde estaba pasando Wanda Nara también su verano. Cuando Wanda lo vio, torso desnudo, shorts, agarró su celular, lo buscó en instagram y le habría escrito...", continuó.

Luego, en SQP, Yanina Latorre comentó el enigmático texto que le habría enviado Wanda a Enzo: "El mensaje decía: 'te vi caminando por el barrio, si querés escribime'".

Consultada por su programa por este tema, Valentina Cervantes habló de cómo se lleva con Wanda Nara en MasterChef Celebrity: "El ida y vuelta que vieron ustedes, me preguntó y yo le dije, no hay ningún problema con Wanda".

"Lo genera más la gente, yo no tengo ningun problema, no me hizo nada a mí", afirmó. Y sobre el supuesto mensaje de la conductora a su pareja, Cervantes comentó: "Que yo sepa no he visto ningún mensaje pero bueno... A mí Enzo nunca me habló de nada de eso".

"Ni le pregunté, mirá si lo voy a moletar a Enzo por una boludez. No pregunté antes cosas peores, imaginate ahora", concluyó firme ante ese rumor.