Lissa Vera se descompensó al ir a realizar una fuerte denuncia sobre la situación de Lowrdez Fernández: el video

Así, las cámaras del programa de América TV reflejaron la crisis de nervios en la que se encontraba Lissa, quien estaba acompañada por su abogado para hacer efectiva la presentación del escrito, y sabiendo perfectamente que "tal vez Lowrdez se va a enojar con todo esto, porque no quiere salir del lugar en el que está", señalaron desde Intrusos.

Asimismo, la periodista confió lo que Lissa alcanzó a decirles antes de su descompensación. "Nos planteó que tiene miedo, que tiene miedo y teme por su vida, porque este hombre es un violento, según lo que ella nos comentó", reveló al tiempo que agregó que García Gómez tal parece que "maneja las redes sociales de Lowrdez", así como también que "en otras oportunidades les ha cambiado pasajes de avión a las Bandana cuando trabajaban juntas".

"Y no es la primera vez que ejercería violencia en contra de Lowrdez. También nos planteó que le llamó mucho la atención la angina que tiene y dio a entender como que esa tomada de garganta que ella tiene podría ser síntoma de un ahorcamiento por parte de él", concluyó la movilera de América TV mientras que Lissa Vera había sido llevada por su representante legal al interior de los Tribunales.

Lissa Vera descompensada - captura Intrusos

Qué dijo Lowrdez Fernández en medio del revuelo por su desaparición

Tras la enorme preocupación de la mamá de Lowrdez Fernández al no tener noticias de ella desde el 4 de octubre pasado, motivo por el cual realizó una denuncia policial, la integrante de Bandana reapareció durante la mañana de este jueves en sus redes sociales con un video en el que explicó por qué no se sabía nada de ella desde hacía varios días.

Según se supo, Mabel López denunció ante las autoridades que no tenía contacto con su hija desde hacía muchos días y desconocía su paradero. La denuncia fue recibida por la Comisaría Vecinal 14B, tras un correo electrónico enviado por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal. En el mensaje, López dejó asentada su preocupación por la prolongada falta de comunicación con la cantante.

Así las cosas, luego de que se hiciera pública la angustia de su madre durante la mañana de este jueves, pasadas las 10 Lowrdez dio señales de vida a través de sus historias de Instagram. Allí, y aunque de manera bastante confusa, explicó el motivo de su silencio en los últimos días.

Con la voz tomada, escasa conexión a internet y en un ambiente oscuro, Lowrdez Fernández se dirigió a sus más de 115 mil seguidores para aclarar la situación, aunque sin precisar si se encontraba en su casa o en otro lugar. “Chicos, me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes”, dijo al comienzo del video. Luego agregó, visiblemente molesta: “No puedo creerlo, esto es terrible”, mientras se tocaba la garganta, señalando la dolencia que la habría mantenido aislada, incluso de su madre.

A continuación, la cantante continuó en el mismo tono: “No, chicos... no, no, no. Les informaron muy mal y me voy a encargar de saber quién es”. Finalmente, cerró su mensaje asegurando: “Estoy perfecta, gracias. Tremendo, tremendo. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes, pero estoy bien”, aunque la imagen no parecía coincidir con sus palabras.