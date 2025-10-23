El particular detalle de la confusa aparición de Lowrdez Fernández que pasó inadvertido: "Se ve el reflejo de..."

Embed

Fue allí que la periodista Fernanda Iglesias reveló información sobre el contexto personal de la Bandana. “Cuando ella vuelve con Leandro, su expareja denunciada por violencia de género en 2022, corta relación con su madre porque ella no quería que esté con él. El 4 de octubre se vieron porque Lowrdez se había separado, pero luego volvió con él”, señaló. De acuerdo a la panelista, la cantante habría estado viviendo en la vivienda de Leandro García Gómez, el hombre que por estas horas está siendo observado por la Justicia.

“Anoche, cuando la policía llegó al lugar, Leandro se negó a que ingresaran sin una orden de allanamiento. Luego, esta mañana el juzgado dispuso una consigna policial y más tarde, con autorización, pudieron entrar al departamento. Lowrdez no estaba allí. Los rumores indican que podría encontrarse en la casa de una amiga en la provincia de Buenos Aires”, agregaron.

De esta manera, aunque Lowrdez Fernández reapareció en público, la investigación continúa y los funcionarios siguen el caso de cerca. Así como el dato aportado por Pampito no hace más que agregar más incógnitas a la historia, que sigue rodeada de dudas, sobre todo por la denuncia que en su momento la cantante hizo contra su expareja por violencia de género.

Lowrdez Fernández - reflejo de una persona

Cuántos años hace que Lowrdez Fernández denunció por violenia de género a su pareja

Mientras esta mañana crecía la preocupación por el paradero de Lowrdez Fernández, luego de que se supiese que su madre - Mabel López- había denunciado en sede policial no tener noticias de ella desde hace varios días, muchos sindicaron a su expareja como posible responsable de su misteriosa desaparición. Ocurre que la cantante de Bandana hace tres años lo había denunciado por violencia de género, pero luego se arrepintió.

Fue en noviembre de 2022 cuando Lowrdez Fernández denunció públicamente a Leandro García Gómez, su pareja de aquel entonces, por violencia de género. A través de sus redes sociales, compartió fotos de su cara lastimada y llena de moretones, señalando que esas lastimaduras eran obra de su pareja.

"Todos en el edificio, según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa DENUNCIEN, NO TENGAN MIEDO", escribió en aquel momento en una terrible Instagram Storie.

Lowrdez Fernández denuncia violencia 2022

Pero eso no fue todo. Porque, en medio de su dolor, agregó: "Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba... me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele".

Curiosamente, al poco tiempo Lowrdez se desdijo, y como si eso no bastara, publicó en sus redes sociales una imagen junto a García Gómez pidiéndole disculpas: "Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme", señaló en aquel momento.

Esta preocupante y misteriosa situación ocurre precisamente cuando esta semana se confirmó el regreso de Bandana, el fenómeno pop que hizo furor a comienzos de los 2000 tras surgir del reality televisivo Pop Stars, y que vuelve para celebrar sus 25 años de historia el próximo 23 de noviembre dentro del evento L.A.T.M. +35, la reconocida propuesta impulsada por DJ Tommy Muñoz.