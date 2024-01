Alberto Ferriols, sobre el duro enfrentamiento con su hija Bettina: "Es morir poco a poco"

En diciembre se conoció que la Justicia suspendió el juicio por falta de pruebas, pero al médico le impusieron tareas comunitarias, una restricción perimetral y el pago de 25 mil pesos por mes, en concepto de cuota alimentaria.

En diálogo con el programa de Flor de la V, Ferriols se mostró conforme con la decisión. "La Justicia estuvo bien, pero se tomó su tiempo, 20 meses. En la primera audiencia, los tres abogados que tenía ella, renunciaron, aunque luego siguió el proceso y siguió el sufrimiento", afirmó.

image.png

El médico apuntó -sin nombrarlo- a Daniel, el hermano de Beatriz, y su pareja, Liliana Vasiluk. Según advirtió, la denuncia de Bettina en su contra "fue por influencias externas". "En un momento de debilidad, se equivocó", remarcó.

Pese al enfrentamiento en tribunales y las duras acusaciones, Ferriols se lamentó por el quiebre en la relación con su hija y manifestó su interés por recomponer el vínculo.

"Desde que ocurrió este hecho no hablamos. Es una perdida. Dejar de hablar con una hija es como morir poco a poco. Ojalá que algún día, antes de morirme, nos podamos juntar, hablar, y decirnos cosas lindas", sostuvo.

Ferriols también se refirió a su relación con Beatriz Salomón. "Tengo muy buenos recuerdos de los años que pasamos juntos con Beatriz. Hemos pasado momentos buenos en pareja", señaló.

Al finalizar, el cirujano reveló que acompañó a la ex vedette cuando estuvo en tratamiento contra el cáncer. "Cuando me enteré de su enfermedad la llamé, le dije: 'no me cortes, estoy acá para ayudar'. Hasta el último momento estuvo para ayudarla", sentenció.

Duro revés para Alberto Ferriols: la Justicia falló en su contra tras la denuncia que le hizo su hija Bettina

Hace unos días, la Justicia falló contra Alberto Ferriols en la causa que le inició su hija Bettina. La periodista Andrea Taboada lo confirmó en DDM (América TV) e informó que el médico deberá realizar 100 horas de tarea comunitaria en la Parroquia de la Medalla Milagrosa.

El documento judicial además agrega que el acusado deberá acatar la prohibición de contactar a Bettina por cualquier medio, y tendrá la obligación de mantenerse a 300 metros del domicilio de Bettina. También se fijó una cuota provisoria que deberá pagarle a su hija.

La Justicia estableció que Ferriols tenga una residencia y se someta al cuidado de la autoridad de control para cumplir con las citaciones que haga el juzgado.

Bettina es la hija menor que adoptó Ferriols con Beatriz Salomón. El año pasado ella lo denunció luego de que irrumpiera en su domicilio de forma violenta.