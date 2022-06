Alejandro Apo: "Soy peronista a muerte"

"Lo eterno y lo duradero que es el odio al peronismo, a la gente, al pueblo... Porque eso se mantiene intacto. Perón dio una credencial a todo el pueblo para que la clase trabajadora pudiera tener una vida digna", afirmó Alejandro Apo en diálogo con Jorge Rial.

La fuerte charla de Alejandro Apo con su padre donde decidió ser peronista

Alejandro Apo recordó una charla clave con su padre, Alfredo Rütschi, creador junto a Carlos Fontanarrosa del programa Polémica en el fútbol.

"Yo nací en diciembre de 1954, y ya se estaba gestando este golpe y esta agresión al pueblo. Mi papá, siempre recuerdo que a mis 12 años me decía: 'Leé todo el antiperonismo para tener una posición. Leé La Nación, La Prensa, los hombres que derrocaron a Perón, y después vení y decime qué pensás", recordó el periodista.

"Mi papá me decía que lea todo lo antiperonista para que me diera cuenta de lo que decían. Ahí me hice peronista a muerte", sentenció Apo, generando revuelo en las redes y se convirtió en tendencia.