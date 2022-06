La reacción Josefina Pouso cuando le preguntaron qué la sedujo de Jorge Rial

Embed

En una reciente entrevista con A la tarde, Josefina volvió a hablar de su vínculo con Rial. "No es un chongo. Con un chongo pasas una noche y ya está. Nosotros nos apoyamos mucho. Nos acompañamos en un momento donde estamos bien", afirmó.

image.png

Al ser consultada sobre qué fue lo que le gustó del conductor, la periodista fue contundente. "Me sedujo su inteligencia... ¡y sí, no es un pibe de 20 años, tallado a mano!", exclamó, entre risas.

Por último, Josefina se refirió al vínculo entre Rial y Romina Pereiro. "Están en un proceso de separación y de divorcio", sentenció.

Filosa frase de Alejandra Quevedo sobre el romance de Jorge Rial y Josefina Pouso

Tras la confirmación del vínculo entre Jorge Rial y Josefina Pouso, Alejandra Quevedo habló en LAM. La periodista, que en el pasado estuvo involucrada en un romance con el conductor, lanzó una frase picante al referirse sobre este nuevo affaire.

image.png

"Nada me sorprende. Está bien, igual. Me encanta", opinó la panelista de espectáculos cuando le consultaron por el romance entre el ex Intrusos y su colega.

Embed

El cronista de LAM mencionó que Rial y Pouso arribaron al país en distintos vuelos. Al respecto, Quevedo acotó: "¡Hay que llegar por separado! ¡Es parte de la estrategia!".

La periodista sostuvo que el ex Intrusos no tienen intenciones de formalizar ninguna relación. "No quiere rótulos... Me parece perfecto. Que diga eso significa que no quiere compromisos", sentenció.

image.png

Por último, Quevedo remarcó que Rial está en plena libertad en el plano sentimental. "Está perfectamente separado", concluyó.