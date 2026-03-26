Yanina Latorre reveló con cuántos millones se quedó Wanda Nara tras su separación de Mauro Icardi

Y luego aportó dato sobre la batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Wanda presenta escritos y él también. Hoy (por el miércoles) iba a haber una audiencia para terminar con el divorcio en Argentina, se pasó para el 6 de mayo, técnicamente ese día van a estar oficialmente divorciados que todavía no lo están. Icardi está pidiendo la impugnación de la cesión de bienes”.

En ese contexto, Yanina Latorre reveló la impactante suma de dinero que se quedó Wanda soprendiendo a todos en el estudio a y los televidentes: “¿Saben con cuántos millones de euros se quedó Wanda? Se quedó con 33 millones de euros en propiedades y los 7 que Mauro denuncia que ella le sustrajo y por eso no le paga la cuota alimentaria”.

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El particular método escolar que propuso Mauro Icardi por las clases de sus hijas

Yanina Latorre comentó que Wanda Nara autorizó a que sus hijas estén unos días más con Mauro Icardi en la Argentina pero exigió que las niñas cumplan con la escolaridad y sus actividades diarias al detectar algunas falta en los últimos días.

"Hoy Wanda presentó escrito donde acepta que sus hijas se queden con su padre, pero exige dos cosas básicas: que vayan al colegio y que cumplan con sus actividades", precisó la conductora.

Y amplió sobre la multa que propuso en caso que Icardi no cumpla con este punto: "Sino pide una multa de 100 millones de pesos sino cumple con lo que ella está exigiendo. A mí me parece que Wanda en esta tiene razón, las chicas tienen que ir al colegio", explicó.

En ese sentido, Latorre comentó que Mauro Icardi propuso de manera formal ante la Justicia ser "el maestro" de sus hijas en una modalidad home school mientras esté en la Argentina.

"Icardi presentó un escrito que a partir de hoy él va a hacer home school los día miércoles, jueves y viernes con las hijas. Él les va a enseñar y ser el maestro porque dice que las chicas prefieren estudiar con él en la casa, un delirio. Él está empecinado en no mandarlas", concluyó la conductora.