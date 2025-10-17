Alejandro Cipolla reveló por qué le cerraron las cuentas de Instagram a Morena Rial en medio de su detención

En tanto, sobre el motivo concreto del cierre de los dos perfiles, Cipolla confió no saber a ciencia cierta el por qué de la decisión, al tiempo que remarcó que "no había infracciones" en ninguna de las dos cuentas.

Asimismo, ante la consulta de si podría tener que ver con la publicidad de casinos que hacía Morena, aún luego de su reciente detención, el letrado explicó que en tal caso es "lotería" quien pide cerrarlas, algo que "no sucedió". "Aparte hay varios influencers, como exjugadores de fútbol de la Selección que son la cara del casino que Morena promocionaba", argumentó para dejar en claro que no había ninguna infracción en las redes de la influencer.

Fue allí que Cipolla analizó la situación, llegando a la conclusión de que "podría ser por su detención", dado que la actual situación de Morena "es de público conocimiento", así como también señaló que "ahora Meta tiene sucursales en Argentina", dejando abierta la posibilidad de que esa sea la razón del abrupto cierre de las redes sociales de la hija Jorge Rial, que eran actualmente el único medio para seguir generando dinero a través de la supervisión y gestión de una community manager, por supuesto.

morena rial y alejandro cipolla.jpg

Qué dijo Alejandro Cipolla ni bien volvieron a detener a Morena Rial en septiembre pasado

La reciente detención de Morena Rial hace un par de semanas sorprendió incluso a quienes la conocían de cerca, como su abogado, Alejandro Cipolla. En diálogo con Lape Social Club (América TV), el letrado relató cómo se enteró de la noticia y compartió su perspectiva sobre la situación actual de la hija de Jorge Rial. “Yo la veía que estaba haciendo todo bien”, aseguró el letrado, quien tiempo atrás había dejado de representarla legalmente pero ahora nuevamente la retomó. Además, resaltó el vínculo cercano de la joven con su padre, subrayando que Jorge no solo se ocupa de mantenerla económicamente, “también es un abuelo muy presente”.

Consultado sobre la medida judicial que llevó a la detención, Cipolla comentó: “La verdad es que sí, yo sabía de que si bien no se podía conseguir psicólogo, pensé que el mismo Poder Judicial iba a designar uno, pero bueno, cuestión que no sucedió”.

Si bien evitó emitir juicio sobre otros profesionales involucrados, fue firme al referirse a la ausencia de Morena en las instancias judiciales: “No me parece adecuado. En todo caso, fue Morena la que no pudo concurrir”. Cipolla recordó que la joven había mostrado intención de reordenar su vida: “Yo la veía que estaba haciendo todo bien, estaba tratando de buscar trabajo, ya se había informado a la justicia de que, bueno, mientras tanto la venía solventando. Hace varios meses ya podría haber empezado, ¿no? Es que nadie la quería contratar”.

Embed

El abogado ejemplificó esos intentos de inserción laboral: “Estuvo buscando de cualquier cosa. Teníamos una reunión para hacer un programa de streaming. El tema es que nadie la quería contratar. Imaginate que no la quería atender psicólogos porque no querían verse envueltos en cualquier tipo de escándalo”.

En cuanto a su experiencia en televisión, Cipolla recordó: “Lo de Carmen (Barbieri) ella quería ir. Pero no hablaba. La bajaron de Carmen. Yo personalmente me ocupé de hablar con infinidades de productoras para ver si podía ser panelista o estar ahí en producción o cualquier cosa. Lo que hizo toda su vida. O lo que amamantó desde chica”.

Pensando en el futuro, detalló su estrategia legal: “Lo haría en conjunto con el doctor Pierri (antes de su renuncia) y plantearía nuevamente una excarcelación más abierta o un arresto domiciliario. Una excarcelación porque lo podés garantizar con un dispositivo de geolocalización. Una tobillera”.

Finalmente, Cipolla destacó nuevamente el apoyo de Jorge Rial: “Todo el mundo sabía que Jorge la mantenía, se le informó millones de veces. Jorge hizo todo lo que pudo, como abuelo es un abuelo muy presente. Así que no está en interés emigrarle cualquier tipo de responsabilidad. Creo que es un padre que está sufriendo y encima ahora tiene que tratar de estar bien para su nieto”.