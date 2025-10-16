Qué dice el nuevo acuerdo entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la crianza de sus hijos

Embed

Qué le pidió la China Suárez a Benjamín Vicuña

Cuando todo parecía indicar que la China Suárez y Benjamín Vicuña habían alcanzado finalmente un clima de paz tras el recordado posteo de ella contra el actor en julio, una nueva tensión volvió a ponerlos en el centro de la escena.

En esta oportunidad, el conflicto estaría relacionado con un pedido de la actriz que alteró el acuerdo que ambos mantenían por sus hijos, Magnolia y Amancio, y que nuevamente tiene a Turquía como eje de la disputa.

Según reveló Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas (El Trece), la China solicitó extender los días de estadía en Turquía con los niños, modificación que habría desatado el enojo del actor chileno. “La China Suárez le pidió a Vicuña extender la cantidad de días en Turquía con sus hijos. Tienen un acuerdo que era 30 días en Turquía y 10 en Argentina”, explicó el periodista.

El planteo de la actriz tomó por sorpresa a Vicuña, especialmente porque, según Méndez, las cosas entre ellos se encontraban en un momento de relativa calma. “La China le pidió más días; habían entablado la relación, pero si bien me enteré ayer que volvieron a hablar, no, están bloqueados nuevamente porque Vicuña se enojó ante la buena onda y el contacto que ella le pida más días”, agregó el panelista.

Además, el conflicto se habría intensificado por una cuestión personal: el actor desea pasar su cumpleaños, el 29 de noviembre, junto a sus hijos, algo que podría no concretarse si se modifica el acuerdo vigente. “Esta es la realidad, está todo mal”, cerró Méndez, dejando en evidencia que la armonía entre ambos volvió a resquebrajarse.