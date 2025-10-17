A24.com

SÓLIDA TRAYECTORIA

Quién es Dai Fernández, el nuevo amor de Nico Vázquez

Actualmente la actriz acompaña a Nicolás Vázquez en el éxito teatral donde encarnan al icónico boxeador y su pareja de la consagrada saga Rocky.

17 oct 2025, 07:00
Desde hace un tiempo, la actriz Daiana Fernández está en el centro de la atención mediática no sólo por su composición actoral de Adrianna "Adrian" Pennino-Balboa en la exitosa puesta teatral Rocky en calle Corrientes, donde acompaña a Nicolás Vázquez en la dupla protagónica, sino justamente por el inicio de una relación sentimental con él a semanas de su divorcio de Gimena Accardi tras casi dos décadas juntos.

Pero la realidad es que más allá de la enorme exposición mediática de estos últimos meses, Dai tiene una más que sólida base y recorrido artístico, en la que hasta ahora siempre cultivó un bajo perfil.

Nico Váquez y Dai Fernández - Rocky

Daiana “Dai” Fernández es una artista multifacética argentina que ha sabido destacarse en el teatro musical, la televisión y la danza. Con una formación sólida en comedia musical, su talento la llevó a ser parte de producciones de gran envergadura como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan, donde desplegó su capacidad para combinar canto, interpretación y movimiento en escena. Su paso por la pantalla chica también dejó huella, con participaciones en proyectos juveniles como Disney Junior, Entrelazados y Club 57, que le permitieron conectar con nuevas audiencias y consolidar su presencia en el ámbito televisivo.

En el terreno teatral, uno de sus puntos más altos fue su participación en Tootsie, donde comenzó como parte del elenco estable y luego asumió el desafío de reemplazar a Julieta Nair Calvo durante varios meses debido a su embarazo, mostrando su profesionalismo y talento para sostener un rol protagónico. Este trabajo fue clave para que fuera convocada posteriormente para Rocky, la obra que coprotagoniza este año junto a Nicolás Vázquez, donde ambos lograron construir una fuerte conexión artística que se refleja en cada función.

Dai Fernández 1

Durante el parate obligado por la pandemia, cuando los escenarios permanecieron cerrados, Fernández decidió reinventarse y se desempeñó como agente inmobiliaria, sin dejar de lado su vocación artística. Sin embargo, su regreso a las tablas no tardó en llegar: el director Mariano Demaría —con quien había compartido proyectos anteriores como Club 57 y Tootsie— la convocó nuevamente, permitiéndole retomar su vínculo con el teatro musical.

Hoy, Daiana Fernández continúa transitando una carrera en constante crecimiento, alternando entre la actuación, el canto y la televisión. Con una impronta versátil y una sólida formación, se mantiene como una de las figuras más completas y prometedoras de la escena artística porteña, demostrando que la pasión y la perseverancia son su sello distintivo.

Dai Fernández 2

Qué dijo Nico Vázquez ante el rumor de que será padre con Dai Fernández a días de confirmado el romance

“Sobre mojado, llovido”, dice la expresión popular, y parece que Nicolás Vázquez la está viviendo en carne propia en estas últimas horas.

Todo comenzó luego del revuelo mediático que se generó tras confirmarse que el actor inició un vínculo más allá de la amistad y el trabajo con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. A raíz de esto, comenzó a circular un rumor que sorprendió aún más: que la pareja estaría esperando un hijo. La noticia, totalmente inesperada, impactó considerando que Vázquez había finalizado hace apenas unos meses su matrimonio con Gimena Accardi, relación que se extendió por casi veinte años.

El origen de la versión se dio en el ciclo Pasó en América (América TV), cuando el periodista Augusto Tartúfoli deslizó una predicción sobre el actor, sugiriendo que con Fernández podría cumplir su deseo de convertirse en padre. Aunque el comunicador aclaró que se trataba únicamente de una intuición y que no contaba con información oficial, sus palabras se viralizaron rápidamente, generando una confusión masiva.

IG Nico Vázquez descargo por paternidad

La repercusión fue tal que Nicolás Vázquez decidió romper el silencio. En plena madrugada de este viernes, utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente la versión: “No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA. Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa). De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!”, escribió en sus Instagram Stories y luego replicó en X -antes Twitter-.

TW Nico Vázquez - descargo por paternidad

Desde que Vázquez y Accardi hicieron pública su separación en julio, los rumores sobre su vínculo con Fernández fueron en aumento. La sorpresa llegó cuando, antes de que el actor confirmara su relación con Dai, su exesposa declaró públicamente que la ruptura había sido consecuencia de una infidelidad de su parte.

Con el paso de las semanas y la atención mediática centrada en la vida personal de ambos, Vázquez y Fernández finalmente reconocieron que su amistad se transformó en algo más, aunque enfatizaron que todavía no habían definido la relación con un título formal.

Nico Vázquez y Dai Fernández 1

     

 

