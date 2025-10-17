Quién es Dai Fernández, el nuevo amor de Nico Vázquez

Dai Fernández 1

Durante el parate obligado por la pandemia, cuando los escenarios permanecieron cerrados, Fernández decidió reinventarse y se desempeñó como agente inmobiliaria, sin dejar de lado su vocación artística. Sin embargo, su regreso a las tablas no tardó en llegar: el director Mariano Demaría —con quien había compartido proyectos anteriores como Club 57 y Tootsie— la convocó nuevamente, permitiéndole retomar su vínculo con el teatro musical.

Hoy, Daiana Fernández continúa transitando una carrera en constante crecimiento, alternando entre la actuación, el canto y la televisión. Con una impronta versátil y una sólida formación, se mantiene como una de las figuras más completas y prometedoras de la escena artística porteña, demostrando que la pasión y la perseverancia son su sello distintivo.

Dai Fernández 2

Qué dijo Nico Vázquez ante el rumor de que será padre con Dai Fernández a días de confirmado el romance

“Sobre mojado, llovido”, dice la expresión popular, y parece que Nicolás Vázquez la está viviendo en carne propia en estas últimas horas.

Todo comenzó luego del revuelo mediático que se generó tras confirmarse que el actor inició un vínculo más allá de la amistad y el trabajo con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky. A raíz de esto, comenzó a circular un rumor que sorprendió aún más: que la pareja estaría esperando un hijo. La noticia, totalmente inesperada, impactó considerando que Vázquez había finalizado hace apenas unos meses su matrimonio con Gimena Accardi, relación que se extendió por casi veinte años.

El origen de la versión se dio en el ciclo Pasó en América (América TV), cuando el periodista Augusto Tartúfoli deslizó una predicción sobre el actor, sugiriendo que con Fernández podría cumplir su deseo de convertirse en padre. Aunque el comunicador aclaró que se trataba únicamente de una intuición y que no contaba con información oficial, sus palabras se viralizaron rápidamente, generando una confusión masiva.

IG Nico Vázquez descargo por paternidad

La repercusión fue tal que Nicolás Vázquez decidió romper el silencio. En plena madrugada de este viernes, utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente la versión: “No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente FALSA. Esto es un ejemplo más de clickbait: (información falsa y engañosa). De esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie. Ya que es una falta de respeto. Gracias!”, escribió en sus Instagram Stories y luego replicó en X -antes Twitter-.

TW Nico Vázquez - descargo por paternidad

Desde que Vázquez y Accardi hicieron pública su separación en julio, los rumores sobre su vínculo con Fernández fueron en aumento. La sorpresa llegó cuando, antes de que el actor confirmara su relación con Dai, su exesposa declaró públicamente que la ruptura había sido consecuencia de una infidelidad de su parte.

Con el paso de las semanas y la atención mediática centrada en la vida personal de ambos, Vázquez y Fernández finalmente reconocieron que su amistad se transformó en algo más, aunque enfatizaron que todavía no habían definido la relación con un título formal.