Confirmado por Ángel de Brito: quién será la nueva angelita de LAM y cuándo llega al programa

Asimismo, aclaró desde cuándo se la podrá a ver a Dumas ocupando oficialmente su sillón de integrante de LAM. "No el lunes, no va a arrancar el lunes porque tiene un viaje con Campi, se va de vacaciones ahora y a fin de mes se va a sumar. Me encanta me encanta una gran compañera", informó Ángel.

Denise Dumas - nueva angelita de LAM - captura

Esta aclaración se debió a que anoche fue justamente la última participación de Marcela Feudale en el programa, quien se despidió para apostar a la conducción de su propio programa en Radio 10 desde el mes próximo.

En tanto, la producción preparó una despedida a la medida de la locutora, quien también es historiadora y políticamente afín al peronismo. Así, Pepe Ochoa y La Barbie se caracterizaron de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón con motivo de ser precisamente 17 de octubre, fecha emblemática para los simpatizantes del histórico líder político: el Día de la Lealtad, que marcó para muchos el nacimiento del peronismo, así como también es considerado uno de los momentos más importantes de la historia del movimiento obrero argentino.

Embed

Por qué Marcela Feudale se fue de LAM, el exitoso programa de Ángel de Brito

Hace ya algunas semanas Marcela Feudale había anunciado su salida de LAM tras recibir una propuesta laboral que no pudo rechazar. La conductora dará un nuevo salto en su carrera al liderar su propio ciclo radial en Radio 10, llamado "Feudalísima", que se emitirá de lunes a jueves de 20 a 22 horas, coincidiendo con el horario en el que participaba en el icónico ciclo conducido por Ángel de Brito.

Lo cierto es que el conductor del programa informó en vivo la noticia y destacó que estaba al tanto de la decisión desde hacía tiempo. "Marcela recibió una propuesta laboral que no pudo rechazar: conducirá un programa propio en Radio 10 y también escribirá en el portal digital de la emisora", explicó De Brito. El periodista también señaló que Feudale se lo fue a contar personalmente al camarín, mostrando su entusiasmo por este nuevo desafío.

El nuevo ciclo contará con un equipo de colaboradores de renombre: Jorge Alperín aportará su mirada analítica y experiencia periodística; Valeria Delgado se encargará de la sección de espectáculos; Sebastián Fernández sumará humor con sus variados personajes; y Osvaldo Príncipi contribuirá con su conocimiento del deporte y la música. "Será un programa de actualidad y política, pero con humor e ironía, pensado para cerrar el día informado y entretenido", explicaron desde la emisora.

Marcela Feudale - despedida de LAM - captura

Además de la conducción, Feudale tendrá un espacio para escribir artículos firmados en el portal de Radio 10, ampliando así su presencia mediática y su influencia en el ámbito periodístico. Este nuevo proyecto comenzará oficialmente entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025 y representa para la conductora un importante crecimiento profesional y personal.

En tanto, la despedida de Marcela Feudale de LAM anoche estuvo cargada de emoción. Sus compañeros y familiares le brindaron homenajes y saludos que reflejaron el cariño y la admiración que despierta. Ángel de Brito destacó que "su salida fue planificada desde hace tiempo y Marcela parte hacia un proyecto que la entusiasma mucho", subrayando que no hubo conflictos internos detrás de la decisión.