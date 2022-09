Alejandro Parker cuestionó al Puma Rodríguez en Canta Conmigo Ahora: "¿Por qué...?"

Al ver que José Luis Rodríguez era uno de los tres jurados que no se habían parado, Alejandro Parker pidió la palabra y le consultó esto directamente al Puma.

“¿Puedo hacerle una pregunta al Puma?”, quiso saber el jurado. “Se paró el Puma. Yo tengo miedo de que alguien termine a las piñas antes de fin de año. Arrancaron bien, después se paró uno, ahora se paran los dos”, advirtió Marcelo Tinelli.

Embed

Y ahí Parker consultó: “Con todo respeto, porque se generó algo que pasa siempre que viene Florencia, hay algo que se revela y nos invade a todos como una ola de mar. Entonces: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que el Puma, que siempre se conecta con todos los participantes, no se conectó y no pudo pararse?”.

“Aprendí a decir que ‘no’ hace muchos años. Después de lo que me pasó por acá, quise decir que no a lo que no está correcto. Ellas están correctas, cantaron bien. Pero entre la razón y el corazón, siempre tengo que buscar la razón, porque emerge y fluye la verdad", explicó el Puma.

"Al final de todo esto van a quedar los cuatro o cinco mejores que van a representar a este país en muchas partes. Así lo vislumbro. Entonces, veo a nivel nacional e internacional, entonces tengo que pensar con la razón y no con el corazón, entonces no me levanté”, cerró su contundente descargo.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

flor alvarez 1.jpg

flor alvarez.jpg

Los padres de una participante se volvieron a ver después de 35 años en Canta Conmigo Ahora

La cordobesa Daniela Quintero contó su particular historia y presentó a su familia, incluidos a sus padres en el estudio, que no se veían hace 35 años.

La mujer trabajó de delivery con su motocicleta durante la pandemia, tiene un hijo, y compitió contra el talento de Flor Álvarez, otra de las favoritas del certamen.

El conductor Marcelo Tinelli le consultó por sus padres: “Acá Hay un dato que me dijeron y que me parece significativo sobre tu presentación, que es que después de mucho tiempo se vuelven a encontrar sus padres”.

“Uy, están acá. Mis viejos no se veían hace más de 35 años. Bueno, ahí ya estoy diciendo cuántos años tengo, así que estoy en el horno. Olvídense de los números”, explicó la participante.

Y presentó a los suyos: “Ahí está mi mami, ahí está mi papi, y por supuesto el rey del mundo entero, mi hijo hermoso que está dormido. Está cansado, mi amor. Es mi premio”.