Canta Conmigo Ahora: Diego Topa y la particular confesión que le hizo L-Gante al conocerse

Lo cierto es que cuando el cantante urbano tuvo cara a cara al protagonista del Junior Express, entre los muchos éxitos de Disney, no pudo más que ser un fan más. “Me tocó con L-Gante al lado, lo primero que me dijo cuando llegué es ‘sos mi infancia’” contó el propio Diego Topa en un entrevista radial en Por si las moscas (La Once Diez) donde relató cómo se produjo su ingreso a Canta Conmigo Ahora. Además, el creador de hits infantiles como 'La canción de la selva' o 'Me muevo para aquí' contó orgulloso que el cantante urbano le aseguró que la pequeña Jamaica también es su fan número 1.