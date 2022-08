Alejandro Stoessel: el like de Twitter contra Camila Homs no se puede inventar

image.png

Quizá por error o impericia, ese comentario que no era más que una reflexión banal de un usuario de la red social más haters, recibió un like del perfil oficial de Alejandro Stoessel. Por supuesto, para un medio de espectáculos/chismes, ver que el actual suegro de Rodrigo De Paul avala con un “me gusta” un comentario hiriente contra la ex pareja del futbolista, es motivo suficiente para generar una noticia. Puede ser trivial o no, depende del consumidor, pero no es un hecho que se deja pasar como si nada hubiera sucedido.

No obstante, en el programa de Ángel de Brito, LAM, que sale por América Tv, se abordó el tema de ese posteo y de ese “Me gusta” que más tarde fue retirado de la cuenta de Twitter del productor, hecho que generó una innecesaria aclaración de Alejandro Stoessel al periodista y conductor del programa, información que decidió – con todo el derecho del mundo – no darle a un periodista de este portal.

Ese mismo día (sábado 30 de julio) mediante un mensaje privado, un periodista de este medio (Juan Pablo Godino) intentó comunicarse con Alejandro Stoessel para preguntarle puntualmente lo siguiente: “Hola Alejandro, como estas? Soy Juan Pablo Godino y quería consultarte sobre las versiones que circulan y que iniciarían alguna acción judicial contra Camila? Lo que me puedas decir o aclarar, gracias desde ya”.

El mensaje fue visto por Alejandro Stoessel y nunca fue respondido por el padre de Tini, acción incuestionable porque tiene todo el derecho del mundo de salir a contestar o no la pregunta de un periodista.

Sin embargo, la misma persona decidió aclarar el supuesto conflicto con un extenso mensaje al periodista Ángel de Brito donde responsabiliza al portal PrimiciasYa y al periodista que lo contactó de “inventar” el presunto like que él mismo le dio y horas después decidió borrar ante la magnitud de un posible conflicto. Prueba de ello es la captura del like que tomamos como medio al momento de realizar la noticia.

"Circuló que le había dado un 'me gusta' a un comentario agresivo contra Camila. Eso es falso. Sé que vos confias en mi palabra y te voy a compartir un mensaje directo, que recibí por Twitter, de parte de un periodista de Primicias Ya, que es Juan Pablo Godino, donde me preguntaba por versiones que hablan que yo le iba a iniciar un juicio a Camila. Obviamente, no le contesté porque la pregunta no tenía ningún sentido ni sustento", le explicó el papá de Tini al conductor.

"El mismo portal, dos horas después, a las 11:30, sube una información titulando: el polémico me gusta mío a un comentario de una usuaria. Lo que hice fue revisar mi Twitter porque nadie está exento de dar un 'me gusta' sin tener la intención, pero efectivamente ese 'me gusta' no existía en mi Twitter. Lo llamativo es que cuando miro la nota, con el supuesto screenshot de mi tuit, el 'me gusta' fue dado a las 8:10. Con lo cual, el periodista, que me escribió a las 9:10, debería tener la información del 'me gusta' mío. Y en ningún momento hace referencia en su pregunta a ese hecho", completó el productor en el mensaje que le envió a Ángel.

En este último punto nos vemos en la obligación de aclarar que no inventamos, no armamos, no dibujamos, no usamos Photoshop, no mentimos y no fraguamos ninguna captura de ese posteo de Twitter y el like que vimos era el que publicamos y pertenecía a la cuenta que usa Alejandro Stoessel, prueba de ello es que nuestro mensaje privado a esa cuenta fue leído y comentado por el productor en el chat que le envió a Ángel de Brito. Creemos, desde ya, en parte de su descargo donde afirma que “está exento de dar un me gusta sin intención”. Es probable que lo haya leído y sin darse cuenta le haya dado like (me gusta), pese a no estar de acuerdo con lo que leía, vaya uno a saber.

Al mismo tiempo, nos interesa aclarar que la pregunta de nuestro periodista tenía sustento (para él no) siendo que si tomamos como verdadero el me gusta que él dio donde se hablaba de un juicio a Camila Homs (“Espero que el padre de Tini le ponga una denuncia penal por calumnias e injurias”) la consulta que se caía de maduro y que buscábamos corroborar era si podía recurrir a la Justicia para frenar el raid mediático que alimenta su yerno, quien horas antes había brindado una extensa entrevista en América Noticias para limpiar íntegramente la imagen de Tini Stoessel a quien todo el mundo señala como tercera en discordia en su separación y hacen referencia a la superposición de fechas y presencias en el estadio donde jugó durante el 2021 el Atlético de Madrid.

Entendemos y creemos que su “Like” es un error, pero aclaramos que nosotros no lo inventamos ni lo truchamos como se quiere hacer creer. Por último, también compartimos que todo este mal entendido pudo haberse arreglado con un simple mensaje de respuesta a nuestra consulta que diga “ese like fue un error” y no patear la pelota a la tribuna y echarle la culpa al equipo contario. Todo resuelto.