La insólita aclaración del papá de Tini Stoessel sobre el "like" contra Camila Homs

image.png

Este martes en LAM (América TV), Ángel de Brito contó que Alejandro Stoessel le escribió tras el revuelo que se generó por su reacción a dicho tuit. El productor le dijo al conductor que ese "like" no existió.

Embed

"Circuló que le había dado un 'me gusta' a un comentario agresivo contra Camila. Eso es falso. Sé que vos confias en mi palabra y te voy a compartir un mensaje directo, que recibí por Twitter, de parte de un periodista de Primicias Ya, que es Juan Pablo Godino, donde me preguntaba por versiones que hablan que yo le iba a iniciar un juicio a Camila. Obviamente, no le contesté porque la pregunta no tenía ningún sentido ni sustento", le explicó el papá de Tini al conductor.

image.png

"El mismo portal, dos horas después, a las 11:30, sube una información titulando: el polémico me gusta mío a un comentario de una usuaria. Lo que hice fue revisar mi Twitter porque nadie está exento de dar un 'me gusta' sin tener la intención, pero efectivamente ese 'me gusta' no existía en mi Twitter. Lo llamativo es que cuando miro la nota, con el supuesto screenshot de mi tuit, el 'me gusta' fue dado a las 8:10. Con lo cual, el periodista, que me escribió a las 9:10, debería tener la información del 'me gusta' mío. Y en ningún momento hace referencia en su pregunta a ese hecho", completó el productor en el mensaje que le envió a Ángel.

El like de Camila Homs sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tras el inesperado like del papá de Tini Stoessel, Alejandro Stoessel, a un duro comentario contra Camila Homs, la ex del futbolista Rodrigo de Paul también fue protagonista el fin de semana por una reacción virtual.

Fue Juariu, especialista en redes, quien detectó un like que le dio Homs a un video de Tini con Rodrigo de Paul, obviamente se trató de algo sin querer que quedó expuesto a la vista de todos.

image.png

“Este team es insuperable”, había puesto la fan de Tini Stoessel, que dedica toda su cuenta de la red social a seguir las novedades de la cantante.

“A veces se te escapa quién puede juzgar”, reflexionó Juariu sobre la acción virtual de la ex pareja del futbolista. “El que esté libre de un like sin querer que tire la primera piedra”, sostuvo divertida.