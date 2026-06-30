La contundente respuesta de Laura Ubfal tras los dichos de Santiago del Moro: "La gordofobia es una realidad"

Con firmeza, Ubfal puso sobre la mesa un tema sensible: “La gordofobia es una realidad. Una realidad en nuestra sociedad. Y yo jamás me quejé de eso. Ni me importa”.

La periodista también repasó su trayectoria y dejó en claro que su carrera no dependió de la apariencia física: “O sea, tuve una carrera maravillosa. Soy feliz. Si no me fue bien en algún programa, mejor que en otro no es por lo físico. Pero bueno, creo que hay gente que tiene mucho menos capacidad intelectual y obviamente le va a ir bien por un tema físico. Y no me quejo. Y es así. Y es el medio”.

Por último, comparó la televisión argentina con lo que ocurre en otros países: “Lo que pasa es que realmente en otros países hay más posibilidades. Porque si fuera la Argentina, Oprah Winfrey no hubiera triunfado ni Ellen DeGeneres”.

Qué dijo Santiago del Moro sobre Laura Ubfal

La noche del lunes, Santiago del Moro habló en LAM (América TV) y sorprendió con declaraciones que no pasaron inadvertidas. En medio de la charla, el conductor salió en defensa de Laura Ubfal y terminó dejando frases que generaron debate.

El cronista del ciclo de Ángel de Brito lo enfrentó con una consulta directa: "¿Qué tiene Laurita que es, tal vez, tu panelista preferida?". Del Moro respondió sin dudar: "Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. El otro día la venía escuchando que estaba en Bondi haciendo ella su programa y habló 20 minutos reloj, Laura, de series, de festivales, de teatro, de cine. Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio, es un amante de este programa, ella ama a Gran Hermano".

Luego, el conductor fue más allá y dejó una reflexión que encendió la polémica: "Lo que te voy a decir es polémico, yo creo que a Laura le va muy bien, pero creo que si tuviera por ahí 60-90-60 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el Mundial, desde Miami, ¿entendés? Tendría otra carrera. Pero a veces se la castiga mucho porque no tiene como esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel".

Con firmeza, Del Moro subrayó: "Muy poca gente está tan preparada como Laura Ubfal para estar en este medio".

El periodista de LAM insistió sobre el impacto de las palabras de la panelista: "Laura lo que dice genera automáticamente ida y vuelta respuestas a favor y en contra". Y allí, Del Moro cerró con otra definición: "A veces las cosas que dice Laura no las entienden, porque a veces tiene como cierto nivel... No lo de la discusión llana. Hablo de cuando ella intenta fijar una idea o abrir un poco más el debate. A veces se la castiga mucho. Pero bueno, es una mujer importante".