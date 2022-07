Alex Caniggia demolió a Martín Salwe en El hotel de los famosos: "No es mi amigo y no quiero..."

alex caniggia martin salwe desayunando.jpg El último desayuno de Alex Caniggia y Martín Salwe, antes de la gran final de El hotel de los famosos.

“Me estoy pegando un embole con ‘musculito de leche’. No tenemos de qué hablar, no es mi amigo y no quiero que lo sea. ¿Qué mier… hago?”, disparó Alex Caniggia sobre Martín Salwe con su característica ironía. Pero claro que también confesó la angustia que le genera la lesión de su tobillo por el tremendo dolor que siente si bien juró no darse por vencido. "Sabés qué... lo agarro con el tobillo nuevo y me lo como así... papita para el loro (haciendo el gesto de su mano llevándosela a la boca). Igual hoy me infiltro, así que le rompo todo", advirtió a los gritos.