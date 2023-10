Alex Caniggia le dedicó un mensaje a su hija y protagonizó un momento muy emotivo en Gran Hermano VIP

Embed

Esta semana, Alex protagonizó un momento muy emotivo. El joven se paró frente a las cámaras del reality para dedicarle un tierno mensaje a su pequeña, a tres meses de su nacimiento.

El muchacho dirigió sus palabras a su pareja y a la niña. "Te amo, mamu, ¿sí? Hoy nació la bebi a las 00:43 de Argentina. Hace tres meses nació nuestra hija hermosa, la bebi. Llenala de besos, ¿sí? Decile que papá la ama, que papá fue a cazar y vuelve en nada. Las amo, son los amores de mi vida. Para toda la vida, juntos, ¿ok?”, expresó.

Inesperada revelación de Alex Caniggia sobre su relación con Melody

Alex Caniggia pasa sus días dentro de la casa de Gran Hermano Vip en España. Para eso, el mediático dejó a su pareja Melody y a su beba Venezia, de dos meses. Pero el argentino está haciendo grandes revelaciones dentro de la casa.

Entre otras cosas, reveló su acercamiento a su a padre Claudio Paul luego de 5 años de estar peleados y la distancia, y enojo, con su madre Mariana Nannis por haberlo echado de su casa a 10 días que de nazca su hija, pero sobre todo porque no le interesó ir a conocerla.

Otra cosa que sorprendió fue al revelar a sus compañeros su historia de amor con Melody Luz. El mediático admitió que se conocieron en el reality El hotel de los famosos, estuvieron solo 20 días separados, y cuando ella volvió a ver la final -que él ganó- le pidió que se muden juntos.

“Me fui a vivir con ella: después nos casamos, tuvimos a nuestra hija. Buenísimo”, conversó Alex con una pareja con la que estaba hablando y se veía reflejado. Pero, en esa línea el hijo del Pájaro admitió que se casaron.

El había dicho en una entrevista, antes de irse del país, que no quería casarse. "Sí, viene el baby, pero casamiento no. Porque viste que los casamientos son como... No quiero decirte nada pero... (hizo señas de que traen mala suerte)", dijo en su momento, pero se ve que se arrepintió.