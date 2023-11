Alex Caniggia reveló cómo fue la dura pelea tras la expulsión de Gran Hermano España

“Fue una disciplina mala la verdad” reconoció de entrada el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia, para inmediatamente relatar en primera persona qué fue lo que pasó y por qué reaccionó de esa manera.

Alex Caniggia en GH España.jpg

“La cosa fue así: (José Antonio) Avilés empezó a insultar a Laura (Bozzo), ‘que fue tu culpa, que le agarró un ataque de pánico a Susana (Bianca), a Jessica (Bueno), no sé qué'”, relató y admitió: “Y yo la verdad no voy a permitir que le falte el respeto, primero a una mujer y después, a una mujer mayor”, refiriéndose a Bozzo. Y si bien no se vieron completas la imágenes, la realidad es que Alex terminó forcejeando con Gustavo Guillermo, el otro participante que también fue expulsado.

En tanto, el Emperador arremetió fiel a su estilo: ”Entiendo mi expulsión. Y como me expulsaron a mí también está bien que expulsaran a Gustavo, pero también tendrían que expulsar a Avilés”, en referencia al participante que habría desatado la pelea.

Según Caniggia, él estaba junto a Laura cuando en ese momento José Antonio entró a los gritos insultando a la participante. Fue allí que Alex la defendió echándolo del cuarto pero este no le hizo caso. Ahí apareció Gustavo, involucrándose en la pelea y fue cuando se produjo el forcejeo, algo que está estrictamente prohibido por el reglamento.

Embed

El video de la reacción de Alex Caniggia tras enterarse de su expulsión de Gran Hermano España

Esta semana Alex Caniggia fue expulsado de la edición española de Gran Hermano VIP. La decisión fue tomada por la producción porque el mediático incumplió con las normas de conducta del reality.

Antes de que el mellizo rompiese el silencio en el debate del ciclo, la producción de la competencia dio a conocer cómo fue que le comunicación la determinación al hijo de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia. Al joven lo llamaron al confesionario para anoticiarlo de su salida del juego.

Embed

"Hay un comportamiento que es inaceptable que no podemos tolerar en nuestro programa. Hemos visto las imágenes y la organización del programa ha decidido expulsarte", le dijo la voz de GH al participante.

Según trascendió, Alex tuvo una discusión con otra figura del reality, Gustavo Guillermo. El mediático forcejó con su compañero porque insultó a Laura Bozzo. Esa situación derivó en la expulsión de ambos.