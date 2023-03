Alfa apuntó durísimo contra Romina tras su entrada a la casa de Gran Hermano 2022: "Quiere seguir manejando..."

Alfa Gran Hermano 2022

"Hace un ratito entré a la casa de Gran Hermano y acabo de cosas que no me gustaron nada. Sentí la espontaneidad de Camila, el cariño del Primo (Marcos), la frialdad de Romina, la emoción de Nacho y la desesperación de Julieta" comenzó diciendo.

En tanto, fue directo al punto y se refirió a la actitud de la ex diputada: "Lo que más me da bronca es que Romina quiere seguir manejando la situación diciendo 'vos sola levantaste la mano'. Yo estaba ahí y Marquitos también levantó la mano", refiriéndose claramente a la bienvenida que le dieron.

Al tiempo que agregó, en clara referencia contra Uhrig: "Yo no quiero juzgar a nadie, pero quiero que sepan algo... Apoyen a la gente que tiene corazón, que es sincera, apoyen a la gente que es humilde, y no a los que solamente están destrozando a cualquiera y que son capaces como dijo un día de meter un bebé dentro del horno con tal de ganar".

Alfa pidió apoyo a sus seguidores para que Camila gane Gran Hermano 2022

Pero claro que eso no fue todo. Porque allí Alfa detalló lo que vio y sintió en su reencuentro con los hermanitos. "Cuando yo entré, Camila salió y me abrazó de una manera inclreíble, Nacho me trajo la foto de la mamá, a la cual yo le di un beso porque yo había soñado con la mamá de Nacho... Pero lo que hicieron al final, que lo acabo de ver de casualidad, que la acusan a Camila 'Vos sola levantaste la mano'. No, Marquitos también levantó la mano", lanzó enojado.

"Entonces quiero decirles que si hay alguien que merece ganar Gran Hermano por ser espontánea, por ser sincera, por tener un corazón de oro, es Camila. Así que yo la apoyo a Camila a morir", arengó Santiago.

Alfa vuelve a GH Camila sonríe.jpg

Y aprovechó el final de la transmisión en vivo para volver a pegarle a Romina Uhrig, con quien jugó en equipo hasta que ella le soltó la mano y la historia terminó con su eliminación de Gran Hermano 2022.

"Hoy demostraron todo lo que son de verdad. Yo me sentí bien, me sentí feliz, me sentí contento de compartir un ratito con todos de nuevo. Pero me sentí muy mal cuando vi recién el video que a Camila la acusan y la defenestran" repitió, y cerró contundente afirmando: "Camila es brillante, Marcos es un buen tipo, Nachito tiene un corazón de oro y nada más". Al que le quepa el sayo...