Alfa cuestionó a Juliana por sus fuertes declaraciones contra la producción de Gran Hermano 2022

"Cuando salgo de la casa, vienen los directivos a hablar conmigo y yo estaba hecha un fuego. Les dije 'no me pareció la manera', después me explicaron, entendí y me dijeron 'sí, tenés razón, pero el formato es así'. Me dio risa porque me dijo '¿vos querés ir al piso?' y yo lo miré y le dije '¿a vos te parece que quiero ir al piso? Yo si voy al piso ahora, hago un desastre así que te conviene que no me lleves'", había contado un tiempo en una entrevista con Martín Cirio.

Ahora, en un vivo de Instagram, Juliana Díaz habló de su experiencia en Gran Hermano 2022: "Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia y de mi cosas. Obviamente que hay muchas que yo me guardo, por respeto. Pero bueno, no puedo decir más nada. No me molestó ni me dolió la expulsión. La psicóloga me dijo que llore si tenía ganas y yo le dije 'no tengo ganas de llorar'".

La ex participante también deslizó que tuvo que hacerse la sorprendida por su expulsión, dando a entender que estaba todo arreglado por la producción.

Además, explicó que "cuando nosotros grabamos el video para los finalistas, la misma producción eligió gente para que mande mensajes tranquilos y otra gente para que mande mensajes picantes. Yo tuve que mandar mensajes picantes igual que Coti y que Martina. Hay cosas que son parte del show que no son tan espontáneas como uno cree".

Esto no quedó acá, porque Alfa, quien no soporta a Juliana, vio sus videos y le comentó: “¿Así que la carita de sorprendida era actuada? ¡Andá! ¡Te expulsaron y ya!”.

El drama de Nacho de Gran Hermano 2022 y su papá Rodo en su viaje a Uruguay

Rodolfo Castañares y Nacho, quien quedó en segundo lugar en Gran Hermano 2022, relataron el mal momento que vivieron mientras se dirigían desde Argentina hacia Uruguay.

Fue Pía Shaw la que abrió al tema en el programa de Georgina Barbarossa al decirles: “Vamos a la parte no tan linda, cuando ayer se tomaron el barco ¡Y quedaron en el medio del agua! ¿Qué les pasó?”.

En tanto que Nacho respondió, dando precisiones: “¡Nos quedamos varados en el medio del Río de la Plata! Nosotros salimos de Buenos Aires y el barco en dos horas tenía que llegar a Montevideo ¡Pero por un tronco quedó varado en el medio del Río!”.

“Tardamos cuatro horas en llegar a Colonia ¡Que son cincuenta kilómetros, nada más desde Buenos Aires! -continuó Nacho- Y de ahí tuvimos que volver en un micro hasta Montevideo que fueron dos horas y media más. Así lo que era un viaje de dos horas, terminó convertido en uno de seis”.