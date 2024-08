Alfa embistió contra La Tora por su nominación como revelación en los Martín Fierro 2024

Embed

Lo cierto es que La Tora fue elegida por los miembros de APTRA y eso generó muchísima controversia.

Alfa no se quedó afuera de los cuestionamientos a su ex compañera. Al aire en Se picó, el hombre de Tigre consideró que debería haberlo nominado a él en ese categoría.

"¿Cómo puede ser que no me pusieron como revelación? ¡La pusieron de revelación a La Tora! Yo estuvo en Gran Hermano y en Polémica en el bar... más revelación no hay", expuso, indignado, el ex GH. "Es los que ellos (por los miembros de APTRA) consideran, se ve que no estuvimos tan bien como ella... Se ve que no la rompimos", remató Romina Uhrig, que estaba esuchando atenta lo que decía su amigo.

APTRA dio conocer las listas completas de los nominados para los Premios Martín Fierro 2024 que se celebrarán el 9 de septiembre y una gran polémica se desató por el nombre de La Tora en la terna de revelación.

En medio de las fuertes críticas que recibió la ex Gran Hermano por esta noticia, en su programa de streaming Fuera de Joda (Telefe) decidió hacer un durísimo descargo contra quienes se mostraron en desacuerdo con su nominación.

“Estoy re enojada porque en un programa desde ayer están con si que lo merezco o no, que tiene que estar otra persona….Amigos, yo no me puse y si le quieren decir a alguien díganle a otra persona”, comenzó diciendo.

Además, resaltó su esfuerzo, y sentenció: “Yo laburé de domingo a viernes de 8 a 1 de la mañana. Estoy re enojada, porque siempre a las mujeres se nos mata y me da bronca”.

“Una mina que sale de Gran Hermano, de Berazategui, con 28 años, no puede estar como revelación. ¿Por qué? ¿Quién lo decide? Premio revelación es cuando ya se tiene una carrera, donde decís ella está haciendo un poquito de ruido, eso es una revelación”, continuó.

Por último, se enfocó en quienes la apoyaron y cerró: “Gracias Ángel de Brito, Pepe, Fefe, a mi jefe, Santi del Moro que tuvieron palabras hermosas conmigo. Me quedo con la gente que me conoce porque no pueden decir ni A”.